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Eğitim Ziya Selçuk sessizliğini bozdu: Bu iddialar...
Eğitim

Ziya Selçuk sessizliğini bozdu: Bu iddialar...

Milli Eğitim eski bakanı Ziya Selçuk, hakkında çıkan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 12:45:00 -
Ziya Selçuk sessizliğini bozdu: Bu iddialar...

Milli Eğitim eski bakanı Ziya Selçuk kendisi hakkında basında yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Selçuk, bakanlığı döneminde öğretmenlik mülakatı puanlaması ile ilgili iddialara ilişkin konuştu.

Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün basında yer alan öğretmen ataması mülakatları hakkında şahsıma atıfla bahis konusu edilen haberleri üzüntü ve şaşkınlıkla karşılamaktayım. Olmayan bir Danıştay kararını, mülakatta artı eksi üç puan verilmesine ilişkin 'olmayan bir yazıyı paylaştığım iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygılarımla bildiririm..." ifadelerini kullandı

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Yorumlar

bakmak olana

hak yemek hele kul hakkı yemek inancı olan kim olursa olsun zor bir durum bu hayat ahiret hayatının aynasıdır .
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