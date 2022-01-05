Ziya Selçuk sessizliğini bozdu: Bu iddialar...
Milli Eğitim eski bakanı Ziya Selçuk, hakkında çıkan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Milli Eğitim eski bakanı Ziya Selçuk kendisi hakkında basında yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.
Selçuk, bakanlığı döneminde öğretmenlik mülakatı puanlaması ile ilgili iddialara ilişkin konuştu.
Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün basında yer alan öğretmen ataması mülakatları hakkında şahsıma atıfla bahis konusu edilen haberleri üzüntü ve şaşkınlıkla karşılamaktayım. Olmayan bir Danıştay kararını, mülakatta artı eksi üç puan verilmesine ilişkin 'olmayan bir yazıyı paylaştığım iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygılarımla bildiririm..." ifadelerini kullandı