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Gündem Ziya Selçuk istifa etti mi?
Gündem

Ziya Selçuk istifa etti mi?

Sosyal medyada yayılan ve kesin bilgi olarak aktarılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa ettiğine dair henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 07:45:00 - 2021-07-30 08:18:54
Ziya Selçuk istifa etti mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevinden istifa ettiği ve istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği ileri sürüldü.

İddiayı ileri süren Sözcü Gazetesi Eğitim Editörü Sultan Uçar, "Ankara’da hareketli saatler… 1-Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar @erolozvar YÖK Başkanı olarak atandı.

2-MEB Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifanın da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi. @tcmeb @ziyaselcuk" ifadelerini kullandı.

 

Bu iddialara resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapıldı.

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