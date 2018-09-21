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Ziya Selçuk: Buraya gelip sizinle görüşmezsek olmazdı

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Siverekli "sıra dışı gençler"le buluştu.

21 Eylül 2018 Cuma 12:14
Ziya Selçuk: Buraya gelip sizinle görüşmezsek olmazdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa ziyaretinde, halk eğitimin ücretsiz kursları sayesinde zor şartlar altında üniversite kapılarını aralayan ve başarı öyküleriyle takdir toplayan Siverekli "sıra dışı gençlerle" bir araya geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, kentteki bir mekanda, çobanlık yaparken üniversite sınavlarına hazırlanan ve Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan Musa Keçikıran, Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine giren Songül Şen, Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nü kazanan Esra Kalemli, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşen Gizem Uzunalan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazanan Keziban Çakmak'ı kabul etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve buluşmanın kendisini heyecanlandırdığını belirten Bakan Selçuk, "Sıra dışı gençler, nasıl bunu başarmışlar, Türkiye'deki birçok genç çocuğumuza örnek olabilecek kadar nasıl çalışmışlar? Sizin hedefleriniz ne, hayalleriniz ne, çok merak ettim. Urfa'ya gelip de sizlerle görüşmemek olmaz diye düşündüm." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencinin başarısında ailenin rolüne de işaret ederek, "Bu başarılar sadece şahsi girişimle, arzuyla, istekle olmuyor. Ailenin de doğrudan veya dolaylı desteğiyle oluyor. Onların emeklerine de büyük saygı duyuyoruz." dedi.
Bakan Selçuk daha sonra öğrencilerden başarı hikayelerini dinledi.

"GECELERE KADAR ÇALIŞIYORDUK"

Çobanlık yaparken üniversite sınavına hazırlanarak Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan Musa Keçikıran, mutlu ve gururlu olduğu belirtti.

Keçikıran, "İşimiz gücümüz hayvanlarla. Sabah kalkıyoruz yemini veriyoruz hayvanların. Sonra doğru halk eğitim merkezine. Allah onlardan razı olsun. Ücretsiz kurs açmışlar. Müdüründen öğretmenine kadar herkes bizimle ilgilendi, kaynak kitap yardımında bulundular. Böylece derslerdeki açığımızı kapatıyorduk. Bize çok yardımcı oldular. Ondan sonra yine eve geliyorduk. Gecelere kadar çalışıyorduk hedeflerimiz için. Bize özel dershanelerin sağlayamadığı olanakları sağladılar. Çok şükür kazandık." diye konuştu.

Öğrencilerden Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünü kazanan Esra Kalemli, anne ve babasız olarak hayatla mücadele ettiğini, mezun olduktan sonra dershaneye gitme imkanı bulamadığı için halk eğitimi merkezinin açtığı ücretsiz kurslara katıldığını anlattı.

"HAYAT KURTARMAK İSTİYORUM"

Emeği geçenlere teşekkür eden Kalemli, "Öğretmen ve yöneticilerimizin bizlere tanıdığı imkanlar sayesinde çalıştım çabaladım. Ben hep sağlıkçı olmak istedim. Hayat kurtarmak istiyorum. Öyle de oldu. İnşallah kendimi geliştirerek daha üst mevkilere kadar gelebileceğim." dedi.

Diğer öğrenciler de halk eğitimi merkezinin açtığı kurslara devam ederek üniversiteyi kazandıklarını, kendilerine bu imkanları sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra önerilerini dinlediği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, öğrencilere Bakan Selçuk'un talimatıyla birer dizüstü bilgisayar hediye edileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:14
  1. Niğde
  2. Kocaeli
  3. Adıyaman
  4. Ziya Selçuk
  5. Şanlıurfa

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