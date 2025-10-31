Zirvenin sahibi hangisi olacak? Yılın otomobili adayları belli oldu

Avrupa’da Yılın Otomobili 2026 yarışmasının finalistleri resmi olarak duyuruldu. Listede yedi iddialı model bulunuyor ve kazanan model ocak ayında açıklanacak.

İşte Yılın Otomobili 2026 finalistleri

Jüri tarafından belirlenen 7 araçlık final listesi şu modellerden oluştu: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster ve Fiat Grande Panda.

Listenin devamında ise Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 ve Skoda Elroq yer alıyor. Bu araçlar, 23 Avrupa ülkesinden 60 jüri üyesinin oylarıyla değerlendirilecek.

Kazanan ne zaman açıklanacak?

Merakla beklenen büyük ödülün sahibi, 9 Ocak 2026 tarihinde Brüksel Uluslararası Otomobil Fuarı’nda düzenlenecek törenle belli olacak.

Geçen yıl kim kazanmıştı?

Avrupa’da Yılın Otomobili 2025 ödülünü ise Renault 5 / Alpine A290 modelleri kazanmıştı. Bu ödül, 10 Ocak 2025’te yine Brüksel’de açıklanmıştı.