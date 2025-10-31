  • İSTANBUL
Zirvenin sahibi hangisi olacak? Yılın otomobili adayları belli oldu

Avrupa’da Yılın Otomobili 2026 için finalistler belirlendi. 7 aday model arasından kazanan, 9 Ocak’ta Brüksel’de açıklanacak.

Avrupa’da Yılın Otomobili 2026 yarışmasının finalistleri resmi olarak duyuruldu. Listede yedi iddialı model bulunuyor ve kazanan model ocak ayında açıklanacak.

İşte Yılın Otomobili 2026 finalistleri

Jüri tarafından belirlenen 7 araçlık final listesi şu modellerden oluştu: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster ve Fiat Grande Panda.

 

Listenin devamında ise Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 ve Skoda Elroq yer alıyor. Bu araçlar, 23 Avrupa ülkesinden 60 jüri üyesinin oylarıyla değerlendirilecek.

Kazanan ne zaman açıklanacak?

Merakla beklenen büyük ödülün sahibi, 9 Ocak 2026 tarihinde Brüksel Uluslararası Otomobil Fuarı’nda düzenlenecek törenle belli olacak.

Geçen yıl kim kazanmıştı?

Avrupa’da Yılın Otomobili 2025 ödülünü ise Renault 5 / Alpine A290 modelleri kazanmıştı. Bu ödül, 10 Ocak 2025’te yine Brüksel’de açıklanmıştı.

