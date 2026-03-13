Kronik kabızlık çekenler için iyi bir seçenek... Doğal şifa kavanozu: Sabah aç karnına 1 tane yetiyor
Kronik kabızlık çekenler için iyi bir seçenek... Doğal şifa kavanozu: Sabah aç karnına 1 tane yetiyor

Kuru inciri bu şekilde mutlaka denemelisiniz.

Geleneksel şifa yöntemlerinde sıkça yer bulan zeytinyağında bekletilmiş kuru incir, son yıllarda beslenme uzmanlarının da dikkatini çeken karışımlardan biri. Zeytinyağının güçlü antioksidan içeriği ile incirin zengin lif yapısı birleştiğinde, vücut için oldukça faydalı bir karışım ortaya çıkıyor.

İncir, doğada lif oranı yüksek meyvelerden biri. Soğuk sıkım sızma zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde incirin içerdiği vitamin ve minerallerin vücut tarafından emilimi daha etkili hale gelir.

Bu doğal karışım özellikle kronik kabızlık yaşayan kişiler için destekleyici bir seçenek olarak görülür. Lif açısından zengin yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyerek şişkinlik ve sindirim sorunlarının azalmasına yardımcı olabilir.

Zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitleri ile incirde yer alan potasyumun birleşimi, kolesterol dengesinin korunmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca eklem ağrıları ve kireçlenme gibi sorunlarda destekleyici bir besin olarak da bilinir.

Düzenli tüketildiğinde gün boyu hissedilen yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyerek özellikle mevsim geçişlerinde vücudun direncini artırmaya katkı sağlar.

Bu karışımdan en iyi sonucu alabilmek için kullanılan malzemelerin kaliteli olması ve hazırlama aşamasına dikkat edilmesi önemli.

Yaklaşık 250–300 gram kuru inciri yıkayıp süzün ve tamamen kuruduğundan emin olun. İncirleri ikiye ya da dörde bölerek cam bir kavanoza yerleştirin. Üzerlerini tamamen kaplayacak şekilde soğuk sıkım sızma zeytinyağı ekleyin.

Kavanozun kapağını kapatın ve serin, karanlık bir ortamda en az 24 saat, mümkünse 2–3 gün bekletin.

Hücre yenilenmesini desteklemek ve güne daha enerjik başlamak için sabahları aç karnına 1–2 adet incir tüketilmesi önerilir. Kavanozdaki incirler azaldıkça kalan zeytinyağının üzerine yeni incirler ekleyerek karışımı kullanmaya devam edebilirsiniz.

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Terör devleti İsrail'in kalleşliğine Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon..
Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti
Gündem

Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70'inci oturumunda düzenlenen topl..
Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası!
Gündem

Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası!

Adana'da gece saat 03.30 sularında İncirlik Üssü bölgesinde siren seslerinin ardından bir patlama meydana geldiği iddia edildi. Sosyal medya..
Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu
Dünya

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusu Lübnan'da sivillerin yaşadığı binaları savaş uçakları ve füzelerle vurdu. Sadece bugün düzenl..
Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi
Dünya

Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, güvenlik gerekçesiyle Tahran Büyükelçiliğini ..
Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise...
Gündem

Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise...

Sosyal medyada hızla yayılan ve infial uyandıran görüntülerde, Rus askeri üniforması giymiş bir grup askerin bir camiye girdiği anlar yer al..
