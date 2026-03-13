Beyni alkolle yıkayınca böyle oluyor! Ahmet Ercan’dan bunu da gördük: Atatürk yaptıysa deprem olmaz!

Bir deprem ülkesi olan Türkiye dün deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Gece saatlerinde Tokat'ta deprem meydana gelirken, sabah saatlerinde ise Ankara'da deprem gerçekleşti.

AFAD, Ankara'da merkez üssü Haymana ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan değerlendirme yaptı.

ATATÜRK VAR, KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Ercan, Ankara’nın yüksek deprem çekincesi altında bir bölge olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ankara Haymana’da olan yer sarsıntısı, küçük bir depremdir. Ankara’yı başkent yapan Atatürk’tür. Korkulacak bir durum yok. Daha büyük bir deprem beklenmez. Yaşamaya bakın."

YORUM YAĞDI, KAPATTI

Ercan'ın paylaşımına ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yapıldı. Paylaşımı anlamsız bulan kullanıcılar, "Depremin Atatürk ile ne alakası olduğunu anlayamadıklarını" söyledi.

Ercan, gelen binlerce yorum üzerine de paylaşımını yorumlara kapatmak zorunda kaldı.

Ercan'a gelen yorumlardan bazıları şöyle: