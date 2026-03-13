  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD duyurdu! Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü MHP'den Devlet Bahçeli kitabı: Türk milliyetçiliğini çağın ruhuna, devletin bekasına göre yeniden inşa etti Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise... İran’da miting alanı bölgesinde art arda patlamalar meydana geldi Ulaştırma Bakanı merak edilen sonucu paylaştı: Anket yaptık yüzde 80 çıktı İçişleri Bakanı'ndan tüm araç sahiplerine uyarı: Varsa sökün, üzülürsünüz! Trump'tan İran'a ağır tehdit! "Onları öldürmek ne büyük onur!" Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi! Aile ve çocuklara Yeni Koruma İlahiyat öğrencisine 5816’dan mahkumiyet
Gündem Beyni alkolle yıkayınca böyle oluyor! Ahmet Ercan’dan bunu da gördük: Atatürk yaptıysa deprem olmaz!
Gündem

Beyni alkolle yıkayınca böyle oluyor! Ahmet Ercan’dan bunu da gördük: Atatürk yaptıysa deprem olmaz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beyni alkolle yıkayınca böyle oluyor! Ahmet Ercan’dan bunu da gördük: Atatürk yaptıysa deprem olmaz!

Ankara'da merkez üssü Haymana ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde depreme ilişkin değerlendirme yapan Ahmet Ercan’ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Ercan "Ankara’yı başkent yapan Atatürk’tür. Korkulacak bir durum yok. Yaşamanıza bakın" paylaşımını, altına binlerce tepki yorumu gelmesi nedeniyle yoruma kapatmak zorunda kaldı.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye dün deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.  Gece saatlerinde Tokat'ta deprem meydana gelirken, sabah saatlerinde ise Ankara'da deprem gerçekleşti. 

AFAD, Ankara'da merkez üssü Haymana ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan değerlendirme yaptı. 

ATATÜRK VAR, KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Ercan, Ankara’nın yüksek deprem çekincesi altında bir bölge olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ankara Haymana’da olan yer sarsıntısı, küçük bir depremdir. Ankara’yı başkent yapan Atatürk’tür. Korkulacak bir durum yok. Daha büyük bir deprem beklenmez. Yaşamaya bakın."

YORUM YAĞDI, KAPATTI

Ercan'ın paylaşımına ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yapıldı. Paylaşımı anlamsız bulan kullanıcılar, "Depremin Atatürk ile ne alakası olduğunu anlayamadıklarını" söyledi.

Ercan, gelen binlerce yorum üzerine de paylaşımını yorumlara kapatmak zorunda kaldı. 

Ercan'a gelen yorumlardan bazıları şöyle: 

Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı
Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı

Gündem

Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı

İçişleri Bakanı'ndan tüm araç sahiplerine uyarı: Varsa sökün, üzülürsünüz!
İçişleri Bakanı'ndan tüm araç sahiplerine uyarı: Varsa sökün, üzülürsünüz!

Gündem

İçişleri Bakanı'ndan tüm araç sahiplerine uyarı: Varsa sökün, üzülürsünüz!

TMSF Fransa’da tepesine bindi: Mahkemeden hortumcu Cem Uzan kararı
TMSF Fransa’da tepesine bindi: Mahkemeden hortumcu Cem Uzan kararı

Gündem

TMSF Fransa’da tepesine bindi: Mahkemeden hortumcu Cem Uzan kararı

Öcalan, ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen teröristi böyle andı: Türk’ün öz kardeşiydi!
Öcalan, ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen teröristi böyle andı: Türk’ün öz kardeşiydi!

Gündem

Öcalan, ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen teröristi böyle andı: Türk’ün öz kardeşiydi!

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! İlber Ortaylı'nın Hastalığı Neydi, Kaç Yaşındaydı, Kimdir?
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! İlber Ortaylı'nın Hastalığı Neydi, Kaç Yaşındaydı, Kimdir?

Biyografi

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! İlber Ortaylı'nın Hastalığı Neydi, Kaç Yaşındaydı, Kimdir?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

söyle bakmak lazım

kmi dine sarılır ondan siyaset yapar kimide Atatürke amac bellidir <<bu sahsı iyice okuyun <<<yazıyorum Övgün Ahmet Ercan (d. 10 Kasım 1947; Nazilli, Aydın), tatarmı göcmenmi rummu türkmü ???eğitim alanına bakalım dikakt Eğitimi: İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra ABD'de Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans, Colorado School of Mines'ta doktora ve MIT'de doktora sonrası çalışmalar yapmıştır anladınızmı ::)))

Vatandaş

Eeeee normal bunlar üstün ırk ya çalsalar hırsız olmazlar tecavüz etseler sapık olmazlar Atatürk Yunan’ı İzmir’de denize dökmüştü o zaman İzmir neden hep sallanıyor acaba Yunan’ın ahımı tuttu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23