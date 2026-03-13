Aradaki farka bakın! Netanyahu sığınakta Pezeşkiyan meydanda

ABD-İsrail, İran arasında karşılıklı saldırılar bütün hızıyla devam ediyor. İran halkı, çatışmaların arasında bugün Filistinlilere destek olmak amacıyla Tahran'da düzenlenen Kudüs Günü mitingine katıldı.

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'da düzenlenen ve İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in halka yoğun katılım göstermesi için çağrı yaptığı "Kudüs Mitingi" alanında patlama yaşandığını duyurdu.

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ

Tahran'daki patlamanın yankıları sürerken ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Fox News'e konuştu.

"İran'ı haftaya çok sert vuracağız" diyen Trump, "Önümüzdeki hafta ağır bir darbe alacak." diye konuştu.

Trump, "Hürmüz'de neler olacağını göreceğiz. Umarım her şey iyi gider, gerekirse gemilere eşlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN MEYDANA ÇIKTI

İsrail'in tahliye uyarısı vermesine rağmen İran halkı mitinge devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da bölgede görüldü.

Pezeşkiyan, mitinge katıldı ve kendisini görenlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Mitinge katılan Pezeşkiyan'ın, korumasız olduğu ve herhangi bir önlem almadan vatandaşların arasında yürüdüğü görüldü.

Trump'ın tehdit dolu açıklamalarına rağmen Pezeşkiyan, uzun süre miting alanından ayrılmadı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ DA MEYDANDAYDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan Arakçi, burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayan Arakçi, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." dedi.

Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Arakçi, “bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.

İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen “Halkımız milyonlarca kişiyle sokaklarda” diyen Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak."

MİTİNG ALANI DOLDU

İran'da "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında başkent Tahran'da bir araya gelen binlerce kişi, yürüyüş düzenledi.

Ellerinde eski İran lideri Ali Hamaney, yeni lider Mücteba Hamaney ve İran bayrakları taşıyan katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.