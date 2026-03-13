Bağırsakta tehlikeli ikili: Kanser riski artıyor
Bağırsakta tehlikeli ikili: Kanser riski artıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni bir araştırma, bağırsakta adenom ve serrated poliplerin birlikte görülmesinin bağırsak kanseri riskini belirgin şekilde artırabileceğini ortaya koyarken, uzmanlar erken teşhis ve düzenli kolonoskopi takibinin önemine dikkat çekti.

Bağırsak kanseri üzerine yapılan yeni bir araştırmada, iki farklı polip türünün birlikte görülmesinin kanser riskini önemli ölçüde artırabileceği aktarıldı.

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi ve Flinders Tıp Merkezi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, bağırsakta oluşan adenom ve serrated poliplerin birlikte görülmesi durumunda riskin ciddi şekilde yükseldiği belirtildi.

Bağırsak kanserinin birçok vakada bağırsak iç yüzeyinde oluşan poliplerden geliştiği ifade edildi. Bu poliplerin çoğu zararsız olsa da bazı türlerinin zamanla kanserleşme potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

İKİ POLİP BİRLİKTE OLDUĞUNDA RİSK YÜKSELİYOR

Araştırmada 8 binden fazla kolonoskopi kaydı incelendi. Analiz sonucunda adenom ve serrated poliplerin aynı anda görüldüğü kişilerde ileri düzey kanser öncesi değişimlerin çok daha sık ortaya çıktığı bildirildi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Molla Wassie, poliplerin çoğu zaman zararsız olduğunu ancak bazı durumlarda riskin arttığını belirterek,
“Polipler yaygındır ve genellikle zararsızdır. Ancak iki türün birlikte görülmesi durumunda ciddi bağırsak hastalığı veya kanser riski belirgin şekilde artar” ifadelerini kullandı.

Araştırmada ayrıca serrated polip bulunan hastaların yaklaşık yarısında aynı zamanda adenomların da görüldüğü aktarıldı.

ERKEN TEŞHİS VE KOLONOSKOPİ VURGUSU

Araştırmacılara göre bu iki polip türü farklı kanser gelişim yollarını temsil ediyor olabilir ve bazı durumlarda aynı anda ortaya çıkabiliyor.

Dr. Wassie, bu nedenle erken teşhis ve düzenli takiplerin büyük önem taşıdığını belirtti.

“Polipler yaş ilerledikçe daha yaygın hale geliyor. Önemli olan onları erken tespit edip çıkarmaktır” diyen Wassie, özellikle iki polip türü birlikte görülen kişilerin kolonoskopi kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi.

Araştırmanın sonuçlarının Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlandığı bildirildi.

