  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye atılan füzeler bizler için de soru işaretidir Füzeleri kim attı ABD duyurdu! Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü MHP'den Devlet Bahçeli kitabı: Türk milliyetçiliğini çağın ruhuna, devletin bekasına göre yeniden inşa etti Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise... İran’da miting alanı bölgesinde art arda patlamalar meydana geldi Ulaştırma Bakanı merak edilen sonucu paylaştı: Anket yaptık yüzde 80 çıktı İçişleri Bakanı'ndan tüm araç sahiplerine uyarı: Varsa sökün, üzülürsünüz! Trump'tan İran'a ağır tehdit! "Onları öldürmek ne büyük onur!" Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi! Aile ve çocuklara Yeni Koruma
Gündem Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi
Gündem

Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi

Özgür Özel görüşmesinin detaylarını anlatan Bülent Arınç'in yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile ilgili ifadeleri dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'ı Meclis'teki makamında ziyareti, gündeme bomba gibi düştü.

Hukuki konularda sık sık yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Arınç'ın Özel'i kabulü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, görüşmeye ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Arınç, 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini belirten Arınç, bu görüşünü tekrarlarken Murat Çalık ziyaretini hatırlattı.

 

"İMAMOĞLU'NUN YANINDA DURMAM DOĞRU OLMAZ DEDİM"

Arınç, Özel ile görüşmesinin detaylarını şöyle anlattı:

“Cezaevindeki bazı isimlere gittim, hasta olanları ziyaret ettim. Murat Çalık gibi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'na da gitmek istiyorum ama Ekrem İmamoğlu'na gitmem. Onun yanında durmam doğru olmaz dedim. ‘Haklısın’ dedi.

 

Yargılamalarla ilgili 3 temel ilkeyi hatırlattım.

1- Tutuklama cezaya dönüşmemeli. Bunun yanında adli kontrol tedbirleri uygulanabilir. Tutuklama istisnadır, mahkemeler bu konuya dikkat etmeli.

2- Yargılamalarda delilden suça gidilir. Bugün baktığımızda uygulamanın tersine döndüğünü görüyoruz. Önce şahıslar alınıyor sonra delil toplanıyor. Bu durumu yanlış bulurum.

3- AİHM kararları uygulanmalı.”

Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var
Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var

Gündem

Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var

Özgür Özel ile baş başa görüşme! CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülent Arınç’a ziyaret
Özgür Özel ile baş başa görüşme! CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülent Arınç’a ziyaret

Gündem

Özgür Özel ile baş başa görüşme! CHP’nin övgüsüne mazhar olan Bülent Arınç’a ziyaret

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı
Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

Gündem

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ferhat

Kaçma şüphesi varsa ve kuvvetli deliller varsa, detaya bakılır mı avukat Bülent.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23