Dünya Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!
Dünya

Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!

Haber Merkezi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta havadan bildiri dağıtarak, halka Hizbullah'a karşı ayaklanmaları için çağrıda bulundu.

İsrail ordusu, günlerdir saldırılarla hedef aldığı Beyrut'a havadan bildiriler bıraktı.

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre bildiride, "Lübnan senin kararındır, başkasının değil. İstikrar sözde kalmamalı, tüm Lübnanlıların hakkıdır. Toprak senin, onu İran'ın Hizbullah'ının malı haline getirme." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun attığı bildirilerde ayrıca, halka "Hizbullah'a ve silahlarına karşı çıkmaları" çağrısı yapıldı.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Bizde elin bas parmagini isaret parmaginin altina koyup yumrugumuzu sikariz. Israile cevap olarak.
