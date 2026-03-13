Eski Adalet Bakanı Tunç'un acı günü!
Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ilkokul öğretmeni Yunus Kalendar hayatını kaybetti. Dualarla defnedilen Kalendar'ın cenazesine eski bakan Tunç da katıldı.
Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ilkokul öğretmeni 79 yaşındaki emekli öğretmen Yunus Kalendar, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi alan Eski Adalet Bakanı Tunç da, öğretmenine son vazifesini yapmak üzere cenazeye katıldı.
Kalendar için memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Dörekler Köyü İnciler mevkisindeki evinin önünde helallik alındı.
ÖĞRETMENİNİN TABUTUNU OMUZLADI
Ardından Dörekler Köyü Camiine getirilen Kalendar'ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedilen Kalendar'ın cenaze törenine eski Bakan Tunç'un yanı sıra Ulus Kaymakam Fırat Kadiroğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belde Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, yakınları, sevenleri ve köylüler katıldı.