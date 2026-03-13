  • İSTANBUL
SON DAKİKA
CHP'de bir skandal daha! Tefecilikten hüküm giyen ilçe başkanı istifa etti

CHP'de bir skandal daha! Tefecilikten hüküm giyen ilçe başkanı istifa etti

CHP'de skandal olaylar yaşanmaya devam ediyor. Muğla'da hakkında tefecilik suçundan yargı kararı kesinleşen Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel, görevinden istifa etti.

Muğla'da, Eylül 2025'teki kongrede ilçe başkanı seçilen Mehmet Güzel'in 2015'te tefecilik suçundan yargılandığı ortaya çıkmıştı. Ortaca 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Güzel'i 2 yıl 1 ay hapis ve adli para cezasına çarptırdı. 2019'da kesinleşen ceza, 22 Mart 2022'de infaz edildi. Ardından Güzel, yasaklı haklarının geri verilmesi amacıyla mahkemeye başvurdu. Ancak, mahkeme tarafından yapılan incelemede memnu hakların iadesi için kanunda aranan "infazdan sonra üç yıl süreyle iyi halli bir yaşam sürme" şartının oluşmadığı belirlendi. Bu arada Güzel'in, 28 Kasım 2021'de trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediği ve bu suçtan da mahkûm olduğu ortaya çıktı.

 

Ayrıca, kasten yaralama suçundan devam eden bir yargılamasının bulunduğu da tespit edildi. Bu kapsamda sanığın ceza infazı sonrasında hayatını iyi halli şekilde sürdürdüğüne dair yeterli kanaatin oluşmadığını belirten mahkeme, memnu hakların iadesi talebini ek kararla reddetti. İtiraz üzerine yerel mahkemenin bu kararını inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, ret kararını hukuka uygun buldu ve yapılan istinaf başvurusunu esastan reddetti. Mahkeme kararı, 8 Aralık 2025'te kesinleşti.

İSTİFA ETTİ

Adı tefecilik iddialarına karışan ve geçmişte hüküm giydiğinin ortaya çıkmasıyla parti içinde tartışma yaratan CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel, görevinden istifa etti.

