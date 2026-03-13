  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD duyurdu! Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü MHP'den Devlet Bahçeli kitabı: Türk milliyetçiliğini çağın ruhuna, devletin bekasına göre yeniden inşa etti Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise... İran’da miting alanı bölgesinde art arda patlamalar meydana geldi Ulaştırma Bakanı merak edilen sonucu paylaştı: Anket yaptık yüzde 80 çıktı İçişleri Bakanı'ndan tüm araç sahiplerine uyarı: Varsa sökün, üzülürsünüz! Trump'tan İran'a ağır tehdit! "Onları öldürmek ne büyük onur!" Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi! Aile ve çocuklara Yeni Koruma İlahiyat öğrencisine 5816’dan mahkumiyet
Gündem Bakan Gürlek’ten Ortaylı için taziye mesajı
Gündem

Bakan Gürlek’ten Ortaylı için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Gürlek’ten Ortaylı için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için bir taziye mesajı yayınladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatını kaybeden tarihçi, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı; tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı. Eserleri ve fikirleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan İlber Ortaylı Hocamız, bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir. Merhum Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun” ifadelerine yer verdi.

İlber Ortaylı'nın sağlık durumu belli oldu! Ailesi merak edilenleri açıkladı!
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu belli oldu! Ailesi merak edilenleri açıkladı!

Gündem

İlber Ortaylı'nın sağlık durumu belli oldu! Ailesi merak edilenleri açıkladı!

İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi
İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi

Gündem

İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi

İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Gündem

İlber Ortaylı hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23