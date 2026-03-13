Mescid-i Aksa’yı kapattığına pişman oldu Caddeler doldu taştı
İsrail, Mescid-i Aksa’yı Ramazan’ın son cumasında kapattı, Kudüslüler sokaklarda cuma namazını kıldı
İsrail’in İran saldırılarının ardından toplanma yasağı kararıyla Mescid-i Aksa’yı kapalı tutması nedeniyle binlerce kişi cuma namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarının yakının da ya da Eski Şehir bölgesinde kıldı.
Kapalı kalan Mescid-i Aksa’da ise yalnızca güvenlik görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar Daire’si çalışanları bulundu.