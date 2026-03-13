  • İSTANBUL
Siyonist katillerden küstah provokasyon! Beyrut semalarından nifak saçtılar!

Yüzlerce masumun kanını dökerek Lübnan’ı ateş çemberine çeviren katil İsrail ordusu, havadan ve denizden sürdürdüğü barbarca saldırıların yanına şimdi de kirli bir algı operasyonunu ekledi. Günlerdir Beyrut’u bombalarla sarsan işgalci güçler, uçaklardan fırlattıkları bildirilerle Lübnan halkını kendi vatanını savunan unsurlara karşı kışkırtmaya cüret ederek açıkça nifak tohumları ekmeye çalışıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a havadan bildiriler atarak, halka "Hizbullah'a karşı gelmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, günlerdir saldırılarla hedef aldığı Beyrut'a havadan bildiriler bıraktı.

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre bildiride, "Lübnan senin kararındır, başkasının değil. İstikrar sözde kalmamalı, tüm Lübnanlıların hakkıdır. Toprak senin, onu İran'ın Hizbullah'ının malı haline getirme." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun attığı bildirilerde ayrıca, halka "Hizbullah'a ve silahlarına karşı çıkmaları" çağrısı yapıldı.

 

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İ. Keskin

israil pisliği, buldu sahipsizleri vurduk ça vuruyor. Adilik ve alçaklıkta sınır da tanımıyor.
