İran’ı bitirdiğini iddia eden Trump’a Pezeşkiyan’dan voltalı yanıt! İran Cumhurbaşkanı, tek başına sokağa çıkarak halkıyla kucaklaştı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İran’ı bitirdik, yaktık yıktık” türünden açıklamalarının ardından Tahran sokaklarına çıkarak halkın arasında yürüyüp siyonistlere meydan okudu.

HALK PEZEŞKİYAN’I BAĞRINA BASTI

Pezeşkiyan’ı karşılarında gören İranlılar onunla tokalaşıp telefonlarıyla özçekim yaptı. Hal hatır sordu, gözyaşlarıyla onun ve devletin yanında olduklarını tekrarladı. Türk asıllı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da yumruğunu havaya kaldırarak “Allah’ın izniyle kazanacağız. Allah bizimledir” gibi mesajlar verdi. Pezeşkiyan’ın bu cesur tavrı halktan büyük takdir topladı.

“BU YÜRÜYÜŞ TRUMP VE NETANYAHU KATİLİNİ ÇILDIRTIR”

İran Cumhurbaşkanı’nın sokakta tek başına yaptığı yürüyüş sosyal medyada da, “İran'da siyasal sistem, kararını vermiş, ölümüne ABD ve İsrail'le savaşacaklar demektir bu”, “Pedofilcilerin ve siyonistlerin böyle bir irade karşısında zafer kazanma ihtimali var mı sizce?”, “Pezeşkiyan’ın bu yürüyüşü Trump ve Netanyahu katilini çıldırtır” şeklinde yorumlarla olumlu karşılandı.