İran'ı bitirdiğini iddia eden Trump'a Pezeşkiyan'dan voltalı yanıt! İran Cumhurbaşkanı, tek başına sokağa çıkarak halkıyla kucaklaştı
Gündem

İran'ı bitirdiğini iddia eden Trump'a Pezeşkiyan'dan voltalı yanıt! İran Cumhurbaşkanı, tek başına sokağa çıkarak halkıyla kucaklaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’ı bitirdiğini iddia eden Trump’a Pezeşkiyan’dan voltalı yanıt! İran Cumhurbaşkanı, tek başına sokağa çıkarak halkıyla kucaklaştı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Tahran sokaklarında neredeyse tek başına yürüdüğü görüntüler siyonist katillerin aklını alacak cinsten.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İran’ı bitirdik, yaktık yıktık” türünden açıklamalarının ardından Tahran sokaklarına çıkarak halkın arasında yürüyüp siyonistlere meydan okudu.

HALK PEZEŞKİYAN’I BAĞRINA BASTI

Pezeşkiyan’ı karşılarında gören İranlılar onunla tokalaşıp telefonlarıyla özçekim yaptı. Hal hatır sordu, gözyaşlarıyla onun ve devletin yanında olduklarını tekrarladı. Türk asıllı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da yumruğunu havaya kaldırarak “Allah’ın izniyle kazanacağız. Allah bizimledir” gibi mesajlar verdi. Pezeşkiyan’ın bu cesur tavrı halktan büyük takdir topladı.

“BU YÜRÜYÜŞ TRUMP VE NETANYAHU KATİLİNİ ÇILDIRTIR”

İran Cumhurbaşkanı’nın sokakta tek başına yaptığı yürüyüş sosyal medyada da, “İran'da siyasal sistem, kararını vermiş, ölümüne ABD ve İsrail'le savaşacaklar demektir bu”, “Pedofilcilerin ve siyonistlerin böyle bir irade karşısında zafer kazanma ihtimali var mı sizce?”, “Pezeşkiyan’ın bu yürüyüşü Trump ve Netanyahu katilini çıldırtır” şeklinde yorumlarla olumlu karşılandı.

1
Yorumlar

Emir Timur

Abd yi Ortadoğu dan çıkartmak lazım güya Ortadoğu güvenliği sağlayacak sözler tutuyor söz verdi İran bombaladı ABD koruyacağım dedi sözünü tutmadı Ortadoğu güvenliği artık bizim kalkanimiz altına girmeli türk savunma sanayii hava savunma sistemi Türk patenti ile müttefik Ortadoğu kalkanı kullanım sağlanır diye düşünüyoruz abd Ortadoğu da gücün yok artık çekil ve defol git sen Latin Amerika ile uğraş

Emir Timur

Roma zamanında Hz İsa ya kimler zulüm yaptı Yahudiler gitti de roma valisine şikayet etti Avrupa ABD Hıristiyanlari artık bu siyonist Yahudileri dışlamalı Hz İsa ya kim zulüm yaptı kim Yahudiler bu mısırdan kovulmuş Yahudiler yanlarında Firavun'un putperest inancını götürdüler baal inancıni piramid sisteminde sosyal medyada görüyorsunuz değil mi siyonistler masonlar satanist ideolojiler sapkinlar kimler öğrendi dünya epstein dosyaları ile gördünüz şeytanın uşakları işte kâfirler kimler dediğimiz zaman kuffar köpek sürüsü işte epstein olayı neyse neyse dünya halkları görüyor artık kimlerle beraber
