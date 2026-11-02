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Yaşam Zirvede sis, eteklerde güneş! Nefes kesen manzara
Yaşam

Zirvede sis, eteklerde güneş! Nefes kesen manzara

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Niğde’de Aladağlar eteklerinde ortaya çıkan sonbahar manzarası doğaseverleri hayran bıraktı.

Aladağlar, sonbaharın son günlerinde eşine az rastlanır bir manzaraya sahne oldu. Doğa tutkunlarının ve dağcıların gözdesi olan Aladağlar, sonbaharın son günlerinde adeta dört mevsimi bir arada yaşattı. Bölgenin simgesi konumundaki 3 bin 756 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesi koyu sis ve kara yağmur bulutlarının adeta abluka altına alınırken, eteklerinde yer alan Çamardı ilçesi ve çevresi ise güneşle aydınlandı.

 

Işık oyunları böyle  görüntülendi

Demirkazık Dağı'nın sarp kayalıkları üzerinde kümelenen kara bulutlar ile Çamardı ilçesi üzerine düşen güneş ışığı ve ışık hüzmeleri, dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. Sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarının doğanın yeşiliyle harmanlandığı o anlar, kartpostallık kareler oluşturdu.

 

Zirvedeki sert hava muhalefeti ile ilçedeki sakin ve güneşli sonbahar dokusunun aynı karede buluştuğu bu benzersiz manzara, görenlerde adeta hayranlık uyandırdı. Bölgenin bu etkileyici doğa olayı, dronun objektifine en saf haliyle yansıdı.

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