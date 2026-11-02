450 yıllık ağaçların arasında yürüdüler! Örümcek Ormanları’nda sonbahar şöleni

Derin vadide yer alan hırçın yamaçlardan süzülen dereler ile gürül gürül akan sular, dökülen yaprakların hışırtısına karışarak doğanın en güzel senfonisini besteliyor. Bitki örtüsündeki sık doku nedeniyle "örümcek" adını alan orman, temiz havası, patikaları ve yakınındaki Çağlayandibi Şelalesi ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Doğu ladini, Doğu Karadeniz göknarı, doğu kayını, sakallı kızılağaç ve adi porsuk gibi türlerle bezeli bu karışık orman, Gümüşhane kent merkezine yaklaşık 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede bulunuyor. Koruma statüsü sayesinde kendini yenileyebilen, dış etkenlerle bozulmamış doğal kaynak değerleri yüksek olan alan, her yıl özellikle sonbahar aylarında doğa yürüyüşçülerinin ve fotoğrafçıların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Göğe yükselen asırlık gövdelerin arasından süzülen ışık huzmeleri, yerde rengârenk bir halı gibi serilen gazeller ve havadan bakıldığında ortaya çıkan renk cümbüşü, Örümcek Ormanları'nı Gümüşhane'nin en önemli doğa turizmi değerlerinden biri haline getiriyor.