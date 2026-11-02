450 yıllık ağaçların arasında yürüdüler! Örümcek Ormanları’nda sonbahar şöleni

Kulübü Derneği (GÜDAK) üyeleriyle birlikte katılan Ali Kahraman, Bayburt'tan Örümcek Ormanları'nı görmek için bölgeye geldiğini belirtti. Parkurdan ve manzaradan çok etkilendiğini belirten Kahraman, "Çok güzel bir rotaydı. Türkiye'de gezilmesi en güzel yerlerden birisi olabilir, çok beğendim. Tanıtım yapılırsa çok daha fazla kişiye ulaşılabileceğini düşünüyorum" dedi. Sonbahar renklerine de değinen Bilgin, "Renkler de çok güzeldi. Her renkten vardı. Doğanın bütün renkleri mevcuttu." dedi. Örümcek Ormanları'na ilk kez gelen Merve Uçan, arkadaşıyla birlikte yeni bir deneyim edinmek için yürüyüşe katıldığını belirtti. Parkuru kendi deneyimi açısından değerlendiren Uçan, "Çok memnun kaldım. İlk defa bir deneyim kazanmak istedik, arkadaşımla beraber başvurduk. Zorlu bir parkur değildi, bizim için iyi bir parkurdu. Sonbaharın verdiği o renk cümbüşünü doya doya yaşadık" ifadelerini kullanarak yürüyüşte kendisini en çok doğanın güzelliğinin etkilediğini söyledi.