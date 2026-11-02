UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta zamanı! Temsilcilerimiz İstanbul’da oynayacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Haftası yarın başlıyor. Galatasaray'ın yarın Almanya ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise çarşamba günü İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın Almanya ekibi Stuttgart'ı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü aynı saatte İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.
"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz)
20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa)
23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)
4 Kasım Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere)
20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya)
23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya)
23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan)