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Elma, bu kez başka bir şekilde karşımıza çıkıyor: Niğde'de görenleri hayran bırakıyor!

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Elma, bu kez başka bir şekilde karşımıza çıkıyor: Niğde'de görenleri hayran bırakıyor!

Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde’de elmalar bu kez bölgeyi bir fotoğraf stüdyosuna dönüştürüyor. Elma hasadı devam ediyor.

#1
Foto - Elma, bu kez başka bir şekilde karşımıza çıkıyor: Niğde'de görenleri hayran bırakıyor!

Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde’de sonbaharın gelmesiyle birlikte elma hasadı devam ederken, Dündarlı beldesinde ortaya çıkan renkli görüntüler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bahçelerde hasat sırasında yere dökülen elmalar, meyve suyu fabrikalarına gönderilmek üzere toplanıyor. Farklı renk ve çeşitlerdeki elmaların oluşturduğu manzara, bölgeyi adeta doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüştürüyor.

#2
Foto - Elma, bu kez başka bir şekilde karşımıza çıkıyor: Niğde'de görenleri hayran bırakıyor!

Niğde’nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan elmanın hasadı, üreticilerin yoğun mesaisiyle sürüyor. Ağaçlardan toplanan ürünlerin yanı sıra yere dökülen ve meyve suyu üretiminde değerlendirilecek elmalar da bir araya getiriliyor. Kırmızı, yeşil ve sarının farklı tonlarını taşıyan elmalar, sonbaharın doğal renkleriyle birleşerek dikkat çekici görüntüler oluşturuyor. Hasat çalışmalarına katılan vatandaşların elma toplaması, ürünleri kovalara doldurması, sandıkları taşıması ve sevkiyata hazırlaması sırasında ortaya çıkan görüntüler ise fotoğraf sanatçıları tarafından kayıt altına alınıyor.

#3
Foto - Elma, bu kez başka bir şekilde karşımıza çıkıyor: Niğde'de görenleri hayran bırakıyor!

Dündarlı beldesinde devam eden hasat çalışmalarını görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Fatih Kızılkaya, sonbaharın elma bahçelerinde birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkardığını belirtti. Elma hasadının fotoğraf sanatçıları açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Kızılkaya, doğanın renkleriyle üreticilerin emeğinin aynı karede buluştuğunu söyledi. Kızılkaya, “Elma hasadı zamanındayız. Muhteşem bir zaman dilimi. Şu anda biz de bu özel anları ölümsüzleştirmek adına elma hasadını görüntülüyoruz. Birbirinden güzel sahneler var. Elma hasadı, fotoğrafçılar için bulunmaz bir malzeme demek” dedi.

#4
Foto - Elma, bu kez başka bir şekilde karşımıza çıkıyor: Niğde'de görenleri hayran bırakıyor!

Elma hasadının yalnızca üretim ve ekonomik faaliyetlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda aile bireylerini bir araya getiren geleneksel bir çalışma olduğunu vurgulayan Kızılkaya, hasat döneminde her yaştan insanın aynı bahçede emek verdiğine dikkat çekti. Elma hasadının her aşamasının farklı bir hikaye barındırdığını belirten Kızılkaya, özellikle üreticilerin günlük çalışma hayatının ve hasat sırasında ortaya çıkan doğal anların fotoğrafçılar açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kızılkaya, “Elmanın bir güzelliği de yediden yetmişe herkes hasada katılıyor. Yedi yaşındaki çocuğun da yetmiş yaşındaki amcanın da bu hasatta üstlendiği bir görev var. Bu yönüyle elma hasadı, aileleri bir araya getiren geleneksel bir hasat yöntemi. Herkes elinden geldiğince üretime katkı sağlıyor. Bu birliktelik de biz fotoğrafçılar için son derece kıymetli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor” diye konuştu.

#5
Foto - Elma, bu kez başka bir şekilde karşımıza çıkıyor: Niğde'de görenleri hayran bırakıyor!

Fotoğraf sanatının bir bölgenin doğal güzelliklerinin, kültürel değerlerinin ve üretim geleneklerinin tanıtılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Kızılkaya, Niğde’deki elma hasadının da bu yönüyle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Foto - Elma, bu kez başka bir şekilde karşımıza çıkıyor: Niğde'de görenleri hayran bırakıyor!

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