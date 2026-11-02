Elma, bu kez başka bir şekilde karşımıza çıkıyor: Niğde'de görenleri hayran bırakıyor!

Elma hasadının yalnızca üretim ve ekonomik faaliyetlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda aile bireylerini bir araya getiren geleneksel bir çalışma olduğunu vurgulayan Kızılkaya, hasat döneminde her yaştan insanın aynı bahçede emek verdiğine dikkat çekti. Elma hasadının her aşamasının farklı bir hikaye barındırdığını belirten Kızılkaya, özellikle üreticilerin günlük çalışma hayatının ve hasat sırasında ortaya çıkan doğal anların fotoğrafçılar açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kızılkaya, “Elmanın bir güzelliği de yediden yetmişe herkes hasada katılıyor. Yedi yaşındaki çocuğun da yetmiş yaşındaki amcanın da bu hasatta üstlendiği bir görev var. Bu yönüyle elma hasadı, aileleri bir araya getiren geleneksel bir hasat yöntemi. Herkes elinden geldiğince üretime katkı sağlıyor. Bu birliktelik de biz fotoğrafçılar için son derece kıymetli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor” diye konuştu.