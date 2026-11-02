İstatistikler şaşırttı: Stuttgart korku verdi: Tam da İstanbul'a gelmeden önce

Stuttgart, Leverkusen deplasmanında 4-2'lik galibiyete imza atarken hücumdaki üstün verimliliği ve ceza sahası içi etkinliğiyle öne çıktı. Ev sahibi Leverkusen c topla oynama oranı, 24 toplam şut ve 46 rakip ceza sahasında topla buluşma ile maça domine eden taraf gibi görünse de, Stuttgart yakaladığı fırsatları yüksek bitiricilikle değerlendirdi. Konuk ekip, ürettiği 2.61 beklentili gol (xG) ve 3.19 kaleyi bulan şut beklentisi (xGOT) ile rakibine kıyasla (1.79 xG / 1.54 xGOT) çok daha net pozisyonlar üretti.