İstatistikler şaşırttı: Stuttgart korku verdi: Tam da İstanbul'a gelmeden önce
Bundesliga'ya kötü başlayan Stuttgart'ın tam da Galatasaray maçından önce Leverkusen'i deplasmanda 4-2 yenerek hava atması keyifleri kaçırdı.
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Bundesliga'ya kötü başlayan Stuttgart'ın tam da Galatasaray maçından önce Leverkusen'i deplasmanda 4-2 yenerek hava atması keyifleri kaçırdı.
Stuttgart bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin aksine Bundesliga'da kötü gidiyordu... Sarı-kırmızılılar, Stuttgart'ı ağırlayacakları maç için 3 puanı cebine yazmıştı.
Ancak Alman ekibi, deplasmanda Leverkusen gibi ligin dişli takımlarından birini 4-2 yenince alarm zilleri çaldı.
Stuttgart, Leverkusen deplasmanında 4-2'lik galibiyete imza atarken hücumdaki üstün verimliliği ve ceza sahası içi etkinliğiyle öne çıktı. Ev sahibi Leverkusen c topla oynama oranı, 24 toplam şut ve 46 rakip ceza sahasında topla buluşma ile maça domine eden taraf gibi görünse de, Stuttgart yakaladığı fırsatları yüksek bitiricilikle değerlendirdi. Konuk ekip, ürettiği 2.61 beklentili gol (xG) ve 3.19 kaleyi bulan şut beklentisi (xGOT) ile rakibine kıyasla (1.79 xG / 1.54 xGOT) çok daha net pozisyonlar üretti.
Stuttgart’ın bulduğu 5 büyük şansın yanı sıra savunmada yaptığı 44 uzaklaştırma ve kalecisinin 6 kurtarışı, Galatasaray maçı öncesi Fotospor'a göre; Alman ekibinin sadece hızlı hücumlarda değil, ceza sahası savunmasında da ne kadar dirençli bir görüntü sergilediğini kanıtladı.
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