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Spor Zirve hattı karıştı! Galatasaray, Beşiktaş'ı devirdi
Spor

Zirve hattı karıştı! Galatasaray, Beşiktaş'ı devirdi

Galatasaray Süper Lig'in 40. haftasındaki derbi maçta sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 22:41:00 -
Zirve hattı karıştı! Galatasaray, Beşiktaş'ı devirdi

Galatasaray'la ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Galatasaray, 11. dakikada Babel'in kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Beşiktaş, 42. dakikada Ghezzal'in penaltıdan bulduğu golle eşitliği yakaladı: 1-1. Bu gole erken cevap veren sarı-kırmızılı ekip, Falcao'nun 45+1. dakikada penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti: 2-1. İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Arda Turan'ın 77. dakikasında kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla zirve ile olan puan farkını 3'e düşürdü ve puanını 78'e çıkardı. Lider Beşiktaş ise 81 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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