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Dünya İran ABD'nin radar üssünü vurdu!
Dünya

İran ABD'nin radar üssünü vurdu!

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İran ABD'nin radar üssünü vurdu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyindeki Sirik ilçesine düzenlenen saldırıya karşılık Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radarının hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD erken uyarı radarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bunun Hürmüzgan eyaletindeki Sirik'te bulunan bir iletişim kulesine yönelik hava saldırısına misilleme olduğu kaydedildi.

Açıklama, İran'ın eylül ayının başından bu yana Körfez ülkelerinden birindeki ABD askeri varlığına yönelik gerçekleştirdiğini duyurduğu ilk saldırı oldu.

İran daha önce de Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla operasyonlar düzenlemiş, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kısıtlamaya yönelik adımlar atmıştı.

ABD ve Bahreyn makamlarından ise İran'ın radar saldırısı açıklamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelişme, ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden genişleyebileceği yönündeki endişeleri artırırken, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri ve denizcilik geriliminin de sürdüğünü gösterdi.

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