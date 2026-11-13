Türk silahına Afrika'dan yoğun ilgi: ABD'li komutan Türk tüfeğini seçti
Üretiminin tamamını 27 ülkeye ihraç eden Adler Arms’ın Mali’deki fuarda sergilediği tüfek, ABD Afrika Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson’un ilgisini çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üretiminin tamamını 27 ülkeye ihraç eden Adler Arms’ın Mali’deki fuarda sergilediği tüfek, ABD Afrika Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson’un ilgisini çekti.
Sivil pazarın yanı sıra kolluk kuvvetleri ve askeri pazarlara yönelik ürünler üreten Adler Arms, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Fuarı'na katıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2007'den bu yana hafif silahlar ve av tüfekleri üreten Adler Arms, zaman içerisinde geniş bir ürün ailesi oluşturup, üretiminin tamamını ihraç eder noktaya geldi. Adler Arms Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Tarip, amcası Memiş Tarık tarafından kurulan şirkete 2011 yılında ortak olduğunu geçen sürede farklı kalibrelerde çeşitli ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak imalat ve satışlar yapar noktaya geldiklerini söyledi.
İhracat faaliyetlerine Avustralya ile başladıklarını ve levyeli av tüfeği imalatının kendilerine ivme yaptırdığını anlatan Tarip, bugün 27 ülkeye farklı kalibrelerde ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. Son dönemde Afrika'ya yoğunlaştıklarını dile getiren Tarip, "Bunun sebebi artık gelecek Afrika'da. Türk vizyonu Afrika'da doğuyor. Bu vizyonun içerisinde kendimize de bir yer edinmek için Mali, Burkina Faso, Nijer, Gana, Güney Afrika ve farklı ülkelere, farklı şekillerde, farklı ürünlerimizi satıyoruz." dedi. Halen 25 farklı kalibrede yaklaşık 50 ürünleri bulunduğunu anlatan Tarip, "Bunları farklı ülkelere satıyoruz. İç piyasaya satışımız yok. Bunun sebebi iç piyasadaki rekabetçilikten çıkmak. Ülkemize daha fazla faydalı oluyoruz ihracatla, döviz getiriyoruz. İç piyasadaki o sıkışıklıktan da kurtulmuş oluyoruz." diye konuştu.
"AFRİKA, TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR": Fuar sayesinde Mali, Nijer, Burkina Faso ve Gana'daki müşterileriyle tek noktada görüşebildiklerini aktaran Tarip, hem kendi ürettikleri hem de satışını gerçekleştirerek tedarikçiliğini yaptıkları ürünler için görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Tarip, şöyle konuştu: "Beklentilerimizin üst düzeyinde görüşmelerimiz, satışlarımız oldu. Şu an için hedeflememiz Nijer, Sierra Leone, Gine, Fildişi Sahilleri, buralara da açılmayı planlıyoruz. Özellikle Gana'da çok büyük bir ağımız var. Afrika'ya da bir yatırım planlamamız var. 5 sene içerisinde planlamasını yapıyoruz. Afrika, Türk savunma sanayisi için çok şey ifade ediyor. Türk denilince insanların yüzü gülüyor. Beyaza olan tutum, Türk deyince geçiyor. Çünkü insanları sömürmek için gelmedik. İnsanlara yardım etmek için, desteklemek için geliyoruz. Hem ticaret yapıyoruz hem güvenliklerine, sağlıklı hayatlar sürdürmelerine yardımcı oluyoruz. Bizim verdiğimiz silahlarla yahut da verdiğimiz mühimmatlarla ülkelerini savunuyorlar. Terörden kurtuluyorlar. Sömürmüyoruz. Türk'ün özelliği odur zaten. Şu an için Mali'deki hedefleme de o. O yüzden çok sıcak insanlar Türklere. Her açıdan çok sıcaklar."
ABD'Lİ KOMUTANIN TÜRK SİLAHI TERCİHİ: ABD Afrika Komutanı (AFRICOM): Orgeneral Dagvin Anderson'un fuarda stantlarını ziyareti ve ürünlerine gösterdiği ilgiye yönelik soruya karşılık Hamza Tarip, şunları kaydetti: "Amerikalı komutan bu silahı bizim firmamızla, ADLER ismiyle kullanmış. Bu bizim için çok büyük onur verici bir şey. Bu aslında bizi biz yapan silah. Lever action 12 kalibre. Biz bu silahla Avustralya'dan Kanada'ya, Amerika'dan Güney Afrika'ya, Güney Amerika'dan farklı ülkelere satış yapıyoruz. Yoğun bir şekilde Amerika'ya da sattığımız için kendisi av maksatlı antika olarak bizim silahımızı kullanmış."
KLASİK TASARIMA MODERN ALTERNATİF: Adler Arms'ın uluslararası pazarlarda öne çıkan ürünlerinden A-110, 12 kalibre levyeli mekanizmasıyla geleneksel av tüfeği tasarımını modern üretim anlayışıyla buluşturuyor. Pompalı ve yarı otomatik tüfeklerden farklı bir çalışma prensibine sahip olan model, ergonomik tasarımı ve hafif alaşımlı gövdesiyle farklılaşıyor. Adler Arms'ın A-110 modelini özel kılan en önemli özelliği, günümüzde çok yaygın olmayan bir çalışma sistemine sahip olması. 12 kalibre tüfek, tetik korkuluğunun önündeki hareketli kolun elle aşağı-yukarı hareket ettirilmesiyle çalışıyor. Bu kol, tüfeğin yeni fişeği almasını ve atışa hazır hale gelmesini sağlıyor. ABD ve Avustralya pazarlarında A-110'a yönelik ilgi, ürünün uluslararası ilgi görmesinin yolunu açtı. Özellikle klasik levyeli tüfek tasarımına ilgi duyan kullanıcılar için modern bir alternatif sunuyor.
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