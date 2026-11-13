Türk silahına Afrika'dan yoğun ilgi: ABD'li komutan Türk tüfeğini seçti

"AFRİKA, TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR": Fuar sayesinde Mali, Nijer, Burkina Faso ve Gana'daki müşterileriyle tek noktada görüşebildiklerini aktaran Tarip, hem kendi ürettikleri hem de satışını gerçekleştirerek tedarikçiliğini yaptıkları ürünler için görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Tarip, şöyle konuştu: "Beklentilerimizin üst düzeyinde görüşmelerimiz, satışlarımız oldu. Şu an için hedeflememiz Nijer, Sierra Leone, Gine, Fildişi Sahilleri, buralara da açılmayı planlıyoruz. Özellikle Gana'da çok büyük bir ağımız var. Afrika'ya da bir yatırım planlamamız var. 5 sene içerisinde planlamasını yapıyoruz. Afrika, Türk savunma sanayisi için çok şey ifade ediyor. Türk denilince insanların yüzü gülüyor. Beyaza olan tutum, Türk deyince geçiyor. Çünkü insanları sömürmek için gelmedik. İnsanlara yardım etmek için, desteklemek için geliyoruz. Hem ticaret yapıyoruz hem güvenliklerine, sağlıklı hayatlar sürdürmelerine yardımcı oluyoruz. Bizim verdiğimiz silahlarla yahut da verdiğimiz mühimmatlarla ülkelerini savunuyorlar. Terörden kurtuluyorlar. Sömürmüyoruz. Türk'ün özelliği odur zaten. Şu an için Mali'deki hedefleme de o. O yüzden çok sıcak insanlar Türklere. Her açıdan çok sıcaklar."