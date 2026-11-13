İşte bu hiç beklenmiyordu: Leao Aston Villa'da yok: Peki ya Beşiktaş?
Galatasaray'da sakatlık sorunu yaşayan Rafael Leao'nun tedavi süreci devam ediyor. Portekizli yıldısın sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. İşte son durum...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da sakatlık sorunu yaşayan Rafael Leao'nun tedavi süreci devam ediyor. Portekizli yıldısın sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. İşte son durum...
Galatasaray Kulübü, Rafael Leao'yla ilgili, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao'nun sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklamasını yapmıştı.
Sarı-Kırmızılılar, milli ara sonrasında 21 Kasım'da Samsunspor'u ağırlayacak. Rafael Leao, şu mücadelelerde kesinlikle forma giyemeyecek:
Samsunspor (21 Kasım) Aston Villa (24 Kasım)
30 Kasım'da ise deplasmanda Beşiktaş derbisi var. Portekizli yıldız çok büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'a karşı kadroya alınacak.
27 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecinin gayet iyi gittiği öğrenildi. Yıldız ismin Beşiktaş derbisine yetişme şansı ? olarak düşünülüyor. Ancak o gün büyük ihtimalle ilk 11'de olmayacak. Teknik Direktör Okan Buruk, maçın gidişatına göre ona sonradan süre verebilir.
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