Karar oybirliğiyle alındı: Ertuğrul Doğan, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı!
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Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan seçildi. Genel kurulda ayrıca vakfın yeni başkan yardımcıları da belirlendi.
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilmiştir. Yapılan görev dağılımında Erzurumspor F.K. Başkanı Ahmet Dal, Göztepe A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve Samsunspor A.Ş. Başkanı Yüksel Yıldırım Vakfın Başkan Yardımcıları olmuşlardır."