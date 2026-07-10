Kim Jong-un'dan nükleer emir!

Kuzey Kore, nükleer güçlerini nitelik ve nicelik açısından güçlendirme kararı aldı. Karar, Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu'nun, Parti Genel Sekreteri ve ülke lideri Kim Jong-un başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında alındı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), perşembe günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer kuvvetlerini hem kalite hem de sayı bakımından güçlendirme kararı aldığını duyurdu.

Kuzey Kore'de düzenlenen Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu toplantısına, Parti Genel Sekreteri ve ülke lideri Kim Jong-un başkanlık etti.

Ajansa göre toplantıda, savaş sistemlerinin teknik altyapısının modernize edilmesine ve nükleer kuvvetlerin hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendirilmesine ilişkin kararlar alındı.

Geçtiğimiz pazar günü Kuzey Kore, "Kang Gon" adlı muhripten stratejik seyir füzeleri fırlatma denemesi gerçekleştirdi. Denemeyi bizzat Kim Jong-un denetledi.

Kim daha önce de geliştirilen topçu ve füze sistemlerinin testlerini yerinde izlemişti. Bu bilgi, Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından duyurulmuştu.

Ajans, Kim'in ülkenin beş yıllık askeri kalkınma planı kapsamında savunma araştırma enstitüleri tarafından geliştirilen "başlıca silah sistemlerinin" testlerini denetlediğini bildirdi.

Açıklamaya göre testlerde; ilan edilen menzili 90 kilometre olan geliştirilmiş 240 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemi, taktik balistik füze için geliştirilen "özel görev" savaş başlığı ve 65 kilometre menzile ulaşabilen 155 milimetrelik kundağı motorlu obüs mühimmatları değerlendirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce birçok kez ülkesinin nükleer silahlarının egemen bir devletin doğal hakkı olduğunu ve dış saldırıları caydırmak için gerekli bulunduğunu vurgulamış, ülkenin nükleer statüsünün yasalarla güvence altına alındığını ifade etmişti.