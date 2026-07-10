CHP'de yeni kriz patlak verdi! '100 vekille geliyoruz'

CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları sürerken, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den parti içi sürece ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Bülbül, ilk kez net bir tarih paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Yargıtay’dan gelecek karara göre 21 Temmuz itibarıyla 100 milletvekiliyle birlikte yeni bir yol çizeceklerini söyledi.

CHP'DE YENİ KRİZ!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki savaş sürüyor. Özel ve ekibi, Yargıtay'dan gelecek kararı bekliyor. Yüksek Mahkeme'nin olumsuz bir karar vermesi durumunda ise Özel ve ekibinin yeni partiye geçeceği öne sürülüyor.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bugüne kadar yapılan en net açıklamayı yaptı ve 100 vekille ayrılabileceklerini söyledi.

GÖZLER ÇIKACAK KARARDA

Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel'in Genel Başkanlık görevi düştü. CHP Genel Başkanı olarak yeniden Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldi. Özel ve ekibi kurultayın iptalini ve mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdı.

'100 VEKİLLE AYRILABİLİRİZ'

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, parti içindeki kaderlerinin Yargıtay kararına bağlı olduğunu vurguladı ve net bir çıkış yaptı.

Bülbül, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 Temmuz'a kadar mutlak butlan davası Yargıtay tarafından bozulursa, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte bütün muhalefetin lokomotifi olarak iktidara geliyoruz. Eğer bozulmazsa, Allah'ın izniyle 21 Temmuz'dan sonra yeni bir güneş doğacak. Biz 111 milletvekilinden 100’e yakınıyla, yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra bu yeni oluşumun düğmesine basacağız. Biz kaçmıyoruz, mücadelenin şeklini değiştiriyoruz. İsmet İnönü’nün dediği gibi; 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır.' Hepimiz yerimizi alacağız." dedi.