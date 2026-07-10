Türkiye'yi örnek aldılar: Bir ülke daha sapkınlık gemisinin ülkeye girişini yasakladı

Türkiye'nin ahlaki değerler gerekçesiyle girişine izin vermemesinin ardından, sapık LGBT temalı bir kruvaziyer gemisi bu kez Mısır'a da alınmadı.

Virgin Voyages tarafından işletilen Scarlet Lady adlı gemi, ABD merkezli sapkın LGBT'li kruvaziyer şirketi Atlantis Events tarafından düzenlenen 10 günlük "Atina'dan Venedik'e" turu kapsamında 5 Temmuz'da, yaklaşık 2 bin yolcuyla seferine başladı.

Geminin 7 Temmuz'da uğraması planlanan İstanbul ve Kuşadası limanlarına Türkiye makamlarının izin vermemesi üzerine, rotaya İskenderiye eklenmişti.

Yolculara perşembe sabahı İskenderiye ziyaretinin de iptal edildiği ve organizatörlerin alternatif bir liman arayışında olduğu bildirildi.

Atlantis Events Üst Yöneticisi (CEO) Rich Campbell, Mısır makamlarının geminin limana yanaşma iznini son anda iptal ettiğini belirtti

Türkiye ise gemi ülkeye ulaşmadan önce yasağı duyurmuştu.

Aydın Valiliği, 28 Haziran'da resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Kuşadası ziyaretinin iptal edilme gerekçesinin, gemiyi kiralayan grubun "toplum yapımız ve ahlaki değerlerimizle bağdaşmayan davranışlarıyla tanınması" olduğunu belirterek, ziyaretin "kamuoyunda ciddi hassasiyet oluşturduğunu" ifade etmişti.

Rich Campbell, Türkiye'nin kararının, Atlantis Events'in 36 yıllık tarihinde ilk kez kiraladıkları bir kruvaziyer gemisinin bir ülkeye girişinin yasaklanması anlamına geldiğini söyledi.

Şirketin son 25 yılda Türkiye'ye 13 kruvaziyer turu düzenlediği de ortaya çıkmıştı.