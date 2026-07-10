  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz Saray'dan Erdoğan paylaşımı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Kayseri FETÖ'den temizlenecek! Mezuniyet töreninde skandal! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki Gök vatanın yerli ve milli muhafızı göreve hazır! SOM-B1T füzesinin kabul faaliyetleri başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO teşekkürü Genç Girişimcilerden Büyük Soruna Çözüm: Artık Uzmana Ulaşmak Çok Kolay! Bulgaristan yeni sınır kapısı için anlaşmaya vardı AP’den büyük ikiyüzlülük! Barış Harekatı'nı çarpıtan karar yok hükmündedir Türk lirasında 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek açıkladı: En yüksek seviyesine ulaştı Küfürbaz Fatih bildiğiniz gibi… Altaylı, CHP’nin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'a seslendi: Cacık, pislik, dandik, yancı!
Dünya Türkiye'yi örnek aldılar: Bir ülke daha sapkınlık gemisinin ülkeye girişini yasakladı
Dünya

Türkiye'yi örnek aldılar: Bir ülke daha sapkınlık gemisinin ülkeye girişini yasakladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye'yi örnek aldılar: Bir ülke daha sapkınlık gemisinin ülkeye girişini yasakladı

Türkiye'nin ahlaki değerler gerekçesiyle girişine izin vermemesinin ardından, sapık LGBT temalı bir kruvaziyer gemisi bu kez Mısır'a da alınmadı.

Türkiye'nin ahlaki değerler gerekçesiyle girişine izin vermemesinin ardından, sapık LGBT temalı bir kruvaziyer gemisi bu kez Mısır'a da alınmadı.

Virgin Voyages tarafından işletilen Scarlet Lady adlı gemi, ABD merkezli sapkın LGBT'li kruvaziyer şirketi Atlantis Events tarafından düzenlenen 10 günlük "Atina'dan Venedik'e" turu kapsamında 5 Temmuz'da, yaklaşık 2 bin yolcuyla seferine başladı.

Geminin 7 Temmuz'da uğraması planlanan İstanbul ve Kuşadası limanlarına Türkiye makamlarının izin vermemesi üzerine, rotaya İskenderiye eklenmişti.

Yolculara perşembe sabahı İskenderiye ziyaretinin de iptal edildiği ve organizatörlerin alternatif bir liman arayışında olduğu bildirildi.

Atlantis Events Üst Yöneticisi (CEO) Rich Campbell, Mısır makamlarının geminin limana yanaşma iznini son anda iptal ettiğini belirtti

Türkiye ise gemi ülkeye ulaşmadan önce yasağı duyurmuştu.

 

Aydın Valiliği, 28 Haziran'da resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Kuşadası ziyaretinin iptal edilme gerekçesinin, gemiyi kiralayan grubun "toplum yapımız ve ahlaki değerlerimizle bağdaşmayan davranışlarıyla tanınması" olduğunu belirterek, ziyaretin "kamuoyunda ciddi hassasiyet oluşturduğunu" ifade etmişti.

Rich Campbell, Türkiye'nin kararının, Atlantis Events'in 36 yıllık tarihinde ilk kez kiraladıkları bir kruvaziyer gemisinin bir ülkeye girişinin yasaklanması anlamına geldiğini söyledi.

Şirketin son 25 yılda Türkiye'ye 13 kruvaziyer turu düzenlediği de ortaya çıkmıştı.

Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek!
Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek!

Gündem

Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek!

İstanbul’un ardından Kuşadası’na sapkın çıkarmaya yasak! Valilik LGBT gemisine izin vermedi
İstanbul’un ardından Kuşadası’na sapkın çıkarmaya yasak! Valilik LGBT gemisine izin vermedi

Gündem

İstanbul’un ardından Kuşadası’na sapkın çıkarmaya yasak! Valilik LGBT gemisine izin vermedi

Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu
Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu

Gündem

Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu

'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi
'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi

Yerel

'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23