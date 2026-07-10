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Dünya bizim yemekleri konuşuyor! NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damga vurdu Dünyada sadece bir ilimizde bulunuyor! Uçmak için sadece bir ayı var Yatırımcılar üzgün! Altında düşüş sürüyor LGS birincisi başarısının sırrını açıkladı! Bunları yapın sınavı kazanın Belçika'da korkunç vaka! 2000'den bu yana en fazla can kaybı LGS için 199 bin kontenjan bulunuyor! İşte kontenjanların okul türüne göre dağılımı Türkiye'den Kaan alacakları konuşuluyordu: Fransa ile anlaştılar, Rafale'leri havaalanına indiriyorlar
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Dünyada sadece bir ilimizde bulunuyor! Uçmak için sadece bir ayı var

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Dünyada sadece bir ilimizde bulunuyor! Uçmak için sadece bir ayı var

Alman bilim insanları tarafından sadece Van'ın Kurubaş Geçidi'ndeki dar bir alanda yaşadığı öğrenilen Rose'nin Çokgözlüsü kameralara yansıdı.

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Foto - Dünyada sadece bir ilimizde bulunuyor! Uçmak için sadece bir ayı var

Yüksek rakımlı dağları, zengin florası ve elverişli doğal yapısıyla birçok canlı türüne yaşam alanı sunan Van Gölü Havzası, endemik kelebek çeşitliliğiyle öne çıkan bölgeler arasında bulunuyor. İlkbahar ve yaz aylarının farklı dönemlerde görülen kelebek türleri, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda doğaseveri bölgeye çekiyor.

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Foto - Dünyada sadece bir ilimizde bulunuyor! Uçmak için sadece bir ayı var

"ÇOK DEĞERLİ BİR KELEBEK TÜRÜ" Türkiye'nin farklı kentlerinden kelebek gözlemcileri de Alman bilim insanları tarafından sadece Van'ın Kurubaş Geçidi'ndeki dar bir alanda yaşadığı tespit edilen Rose'nin Çokgözlüsü'nü görüntülemek için Van'a geldi. Siirt'ten gelen kelebek gözlemcisi Nihat Kaymaz, 2012 yılından bu yana kelebek gözlemciliği yaptığını belirterek, “Bugün arkadaşlarımızla birlikte Rose'nin Çokgözlüsü'nü görüntülemek için Van'a geldik. Ankara, İzmir ve Balıkesir'den gelen arkadaşlarımız da var. Dünyada sadece Van'da bulunan çok değerli bir kelebek türü. Onu fotoğrafladığımız için çok mutluyuz” dedi. Bu kelebeğin yaşadığı alanın çok küçük ve özel olmasına rağmen korunmadığını belirten Kaymaz, “Küçük ve büyükbaş hayvanlar alana girerek bitki örtüsünü tahrip ediyor. Bu durum kelebeğin yaşamını tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

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Foto - Dünyada sadece bir ilimizde bulunuyor! Uçmak için sadece bir ayı var

"GÜZEL KARELER YAKALADIK" İzmir'den gelen ve kelebek çekmek için Türkiye'nin birçok yerine gittiğini söyleyen Mustafa Kuş ise “Van ve Hakkari'ye de endemik türleri görüntülemek amacıyla geldim. Rose'nin Çokgözlüsü'nü çekmeyi başardık ve bundan büyük mutluluk duyduk. Dört gün önce aynı alana gelmemize rağmen kelebeği görememiştik. Bugün ise çok güzel kareler elde ettik” diye konuştu.

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Foto - Dünyada sadece bir ilimizde bulunuyor! Uçmak için sadece bir ayı var

"ROSE'NİN ÇOKGÖZLÜSÜ İÇİN ÇOK SAYIDA DOĞASEVER GELİYOR" Van'ın endemik türler açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Ali İhsan Öztürk de “Zaman zaman doğaya çıkarak endemik türleri görüntülüyoruz. Dünyada sadece Van'ın Kurubaş bölgesinde bulunan Rose'nin Çokgözlüsü'nü görmek için Japonya, Avustralya, Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden doğaseverler geliyor" dedi. Bu türün uçuş dönemi yaklaşık bir ay sürdüğünü ifade eden Öztürk, “Bunun yanında Mirza kelebeği ve İran Çokgözlüsü gibi başka endemik türlerimiz de bulunuyor. Kelebek turizmi başlı başına bir sektör. Kentimizde bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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