Dünya bizim yemekleri konuşuyor! NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damga vurdu
Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yürütülen diplomasi trafiği ve alınan kararlar kadar ikramlarıyla da iz bıraktı. Türk mutfağına özgü lezzetlerin ikram edildiği zirve, Türkiye'nin gastro-diplomasisine katkı sağladı. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Şef Açıköz, "NATO Zirvesi'nde başarılı bir gastro-diplomasi yürütüldü. Hem gastronomimizi hem de ülkemizi tanıtmak adına inanılmaz prestijli bir iş yapıldı" dedi.