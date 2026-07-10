Dünya bizim yemekleri konuşuyor! NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damga vurdu

"ASIRLIK TARİFLERLE TÜRK MUTFAĞI KİTABI ÖNEMLİ BİR HİZMET OLDU" Şef Açıköz, Türk mutfağının tanıtımında devletin gastronomi sektörünün arkasında olması ve sektörün desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, "Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığının himayesinde yayımlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı var. Bu kitaba ben de 3 tane yemek tarifi ile katkı verdim. Kitap ile devlet gastronomi alanında özel sektörü cesaretlendirdi. Bu inanılmaz ve önemli bir hizmet oldu. Gastronomi alanında da bir politikanın olması son derece önemli. Hem Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı hem de bir aşçı olarak Emine Erdoğan Hanımefendi'ye tekrar çok teşekkür ediyorum." dedi.