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Batı merkezli sinsi projeler doğal dengeyi vurdu! İnsan ve fil savaşları başlayacak

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Batı merkezli sinsi projeler doğal dengeyi vurdu! İnsan ve fil savaşları başlayacak

PNAS Nexus dergisinde yayımlanan dehşet verici yeni bir araştırma, sömürgeci batı zihniyetinin küresel düzeni bozmasıyla birlikte Afrika kıtasında insanlarla filler arasındaki çatışmanın önümüzdeki yıllarda savaşa dönüşeceğini gözler önüne serdi.

#1
Foto - Batı merkezli sinsi projeler doğal dengeyi vurdu! İnsan ve fil savaşları başlayacak

Nüfus artışı, tarım ve yerleşim alanlarının plansızca genişlemesi ve iklim değişikliğinin tetiklediği sinsi kuraklık, fillerin doğal yaşam alanlarını daraltarak insanlığı büyük bir kaosun eşiğine getirdi.

#2
Foto - Batı merkezli sinsi projeler doğal dengeyi vurdu! İnsan ve fil savaşları başlayacak

ABD ve Namibya'dan araştırmacılar tarafından hazırlanan çalışmaya göre, nüfus artışı, tarım ve yerleşim alanlarının genişlemesi ile iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, fillerin doğal yaşam alanlarını daraltarak insanlarla daha sık karşı karşıya gelmelerine neden oluyor.

#3
Foto - Batı merkezli sinsi projeler doğal dengeyi vurdu! İnsan ve fil savaşları başlayacak

Araştırmada, 2004-2020 yılları arasında Namibya, Botsvana ile Angola ve Zambiya'nın bazı bölgelerinde insan-filler çatışmasının belirgin şekilde arttığı tespit edildi. Bilim insanları, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde çatışma riski taşıyan bölgelerin 2085 yılına kadar yüzde 33 ila yüzde 100 oranında genişleyebileceğini öngörüyor. Araştırmaya göre yollar, tarım arazileri ve yerleşimlerin yaygınlaşması nedeniyle doğal göç yolları kesilen filler, yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine ve tarlalara yöneliyor. Bu durum tarım alanlarının zarar görmesine, altyapının tahrip olmasına ve zaman zaman can kayıplarına yol açıyor. Araştırmacılar, Afrika savan fillerinin kaçak avcılık nedeniyle yıllarca azalan popülasyonunun yeniden toparlanmaya başladığını ancak doğal yaşam alanlarının daralmasının bu kazanımı tehdit ettiğini vurguladı. Uzmanlar, insanlarla filler arasındaki çatışmanın azaltılması için doğal göç koridorlarının korunması, arazi kullanımının daha sürdürülebilir planlanması ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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