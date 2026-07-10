Trafikte darp edilen vatandaş: Dayağı ben yedim parayı devlet aldı

Trafikte yaşanan kavga sonrası dayak yediğini anlatan bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede gündem oldu. Karşı tarafa sadece para cezası uygulandığını belirten vatandaş, mağduriyetinin giderilmediğini mizahi bir dille anlattı. Vatandaş, video kaydında, "Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet. Biz boşuna mı dayak yedik. Bari kesilen cezadan yüzde 5 komisyon verin" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak günden olan video, farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları vatandaşın çıkışını "İronik bir sitem" olarak nitelendirip esprili bulurken; bazı kullanıcılar ise darbedilen kişinin yaşadığı mağduriyetin sadece para cezasıyla kalmaması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşın serzenişine hak verdi.