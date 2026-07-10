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Gündem Trafikte darp edilen vatandaş: Dayağı ben yedim parayı devlet aldı
Gündem

Trafikte darp edilen vatandaş: Dayağı ben yedim parayı devlet aldı

Yeniakit Publisher
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Trafikte darp edilen vatandaş: Dayağı ben yedim parayı devlet aldı

Trafik kavgasında darp edilen bir vatandaş, karşı tarafa ceza olarak sadece para cezası uygulandığını parayı da devletin aldığını belirterek "Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet. Bari yüzde 5 komisyon da bana verin" diyerek kendi mağduriyetinin giderilmediğini iddia etti.

Trafikte yaşanan kavga sonrası dayak yediğini anlatan bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede gündem oldu. Karşı tarafa sadece para cezası uygulandığını belirten vatandaş, mağduriyetinin giderilmediğini mizahi bir dille anlattı. Vatandaş, video kaydında, "Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet. Biz boşuna mı dayak yedik. Bari kesilen cezadan yüzde 5 komisyon verin" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak günden olan video, farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları vatandaşın çıkışını "İronik bir sitem" olarak nitelendirip esprili bulurken; bazı kullanıcılar ise darbedilen kişinin yaşadığı mağduriyetin sadece para cezasıyla kalmaması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşın serzenişine hak verdi.

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