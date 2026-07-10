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Spor Sivasspor’un sağlık sponsoru belli oldu
Spor

Sivasspor’un sağlık sponsoru belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sivasspor’un sağlık sponsoru belli oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Sivas Hastanesi ile yaklaşık 10 yıldır devam eden iş birliğinin yeni sezonda da sürdürüleceği belirtildi.

İmza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, Medicana'nın uzun yıllardır kulübün en önemli destekçilerinden biri olduğunu vurguladı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mustafa Argındoğan ise Sivasspor'un Sivas'ın en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden kulübümüzün sağlık sponsoru olarak yeni sezonda da desteğimizi sürdürüyoruz. Sporcularımızın sağlığını korumak ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Zorlu geçmesini beklediğimiz 2026-2027 sezonunda Sivasspor'un başarılarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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