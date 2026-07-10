İstanbul'da mezar kalmadı! Kalan bir kaç yer servet değerinde

İstanbul'da şehir içi mezarlıklarda doluluk oranı yüzde 90'ı aşarken, yeni definler kentin çeperlerindeki mezarlıklara yönlendiriliyor.

İstanbul'da artan nüfus, mezarlıklardaki kapasite sorununu da beraberinde getirdi. Kent genelindeki şehir içi mezarlıklarda doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarken, merkezi bölgelerde yeni mezar yeri bulmak giderek zorlaşıyor.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, yeni definleri ağırlıklı olarak Avrupa Yakası'nda Kilyos ve Silivri Çanta, Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy gibi kentin çeperlerinde bulunan mezarlıklara yönlendiriyor.

Bu durum, özellikle dini bayramlar ve özel günlerde yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için uzun yolculuklara neden oluyor. Şehir merkezinden uzak mezarlıklara ulaşımın saatler sürebildiğini belirten aileler, yaşanan durumdan şikayet ediyor.

Memlekete defin tercih ediliyor

Merkezi mezarlıklarda yer bulunamaması nedeniyle birçok aile cenazelerini memleketlerine götürmeyi tercih ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gasilhane, kefenleme, tabut ve şehir dışına cenaze nakil hizmetlerini ücretsiz sunması da bu tercihi artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Vatandaşlar, uzak mezarlıklarda defin yerine yakınlarının ata topraklarında toprağa verilmesini daha uygun bulduklarını ifade ediyor.

Tarihi mezarlıklarda yer kalmadı

Doluluk oranının en yüksek olduğu mezarlıklar arasında Aşiyan, Edirnekapı, Eyüpsultan, Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Avcılar Merkez Mezarlığı yer alıyor.

Öte yandan Çekmeköy, Hekimbaşı, Ayazağa, Bahçeköy, Beylikdüzü Yakuplu, Gürpınar, Büyükçekmece Yeni, Göktürk ve Kemerburgaz mezarlıklarının da doluluk sınırına yaklaştığı belirtiliyor.

Mezar yeri ücretleri yükseldi

Merkezi bölgelerde boş mezar yeri bulunabilmesi durumunda ise yüksek ücretler dikkat çekiyor. İBB'nin 2026 yılı tarifesine göre, Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi 1. Grup mezarlıklarda hayattayken mezar yeri satın alma bedeli 334 bin 896 liraya kadar ulaşıyor.

Artan doluluk oranı ve yükselen maliyetler, İstanbul'da defin sürecini hem lojistik hem de ekonomik açıdan önemli bir sorun haline getiriyor.