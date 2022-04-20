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Gündem Zırvaya bakın nasıl sahip çıktı! Gaz çıkarmak değil bu Şahan uyuşturucu!
Gündem

Zırvaya bakın nasıl sahip çıktı! Gaz çıkarmak değil bu Şahan uyuşturucu!

"Komedyenlik" sıfatı ile bel altı yapımlara imza atan Şahan Gökbakar, "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan’a utanmadan sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 17:05:00 -
Zırvaya bakın nasıl sahip çıktı! Gaz çıkarmak değil bu Şahan uyuşturucu!

Acun'un O Ses Türkiye programıyla Türkiye'nin başına bela ettiği rapçi parçası Murda lakaplı Önder Doğan’a hapis cezası verilmesi Şahan Gökbakar’ı rahatsız etti.   

Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan  4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Komedyen Şahan Gökbakar da Twitter hesabından "Rap şarkıcılarını hapise atmak nedir ya? " sözleriyle bu duruma tepki gösterdi. 

Şahan Gökbakar paylaşımında "Rap şarkıcılarını hapise atmak nedir ya? Yok sözleri öyleymiş böyleymiş. Hapis nedir hapis? Yani en fazla yapılacak şey şarkının yayın yasağı olabilir...O bile kötü de! 4yıl hapis nedir yahu? Rap şarkısı yapan müzisyen bu ya, müzik bu, şarkı bu şarkı..." ifadelerini kullandı. 

 

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