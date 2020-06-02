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Gündem

Zırhlı araç kaza yaptı! 2 Jandarma şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari'de operasyona giden Jandarma personemizin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığını, kazada 2 Jandarma'mızın şehit olduğunu, 1'i ağır, 7 Jandarma'mızın yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 00:48:00 - 2020-06-02 00:51:34
Zırhlı araç kaza yaptı! 2 Jandarma şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari'de operasyona giden Jandarma personemizin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığını, kazada 2 Jandarma'mızın şehit olduğunu, 1'i ağır, 7 Jandarma'mızın yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siirt Pervari'de, operasyona giden Jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığ kazada 2 Jandarma'mız şehit oldu, 1’i ağır, 7 Jandarma'mız yaralandı.

Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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