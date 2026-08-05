Skandal deney can aldı: Binlerce kez aynı şeyi izletmişler!

TİKTOK'UN DENEYİ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ TikTok'un 2021'de kullanıcıların zararlı içeriklerle boğulmasını önlemek için algoritmasını değiştirdiğinde, daha güvenli sürümü herkese sunmadığı aktarıldı. Bunun yerine, değişikliğin uygulamanın kullanıcı bağlılığını azaltıp azaltmayacağını görmek için bir deney yaptı. ABD'li kullanıcıların 'undan oluşan bir kontrol grubu oluşturdu (o zamanlar bu yaklaşık 15 milyon kişiye denk geliyordu ) ve bu grup uygulamanın eski sürümünü kullanmaya devam etti. Belgeye göre, bu grup 16 yaşındaki Chase Nasca'yı da içeriyordu.TikTok'un algoritması, intihar, üzüntü, umutsuzluk ve yalnızlıkla ilgili binlerce videoyu ona gösterdi ve sonunda intihar ederek hayatını kaybetti.