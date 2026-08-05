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Skandal deney can aldı: Binlerce kez aynı şeyi izletmişler!

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Skandal deney can aldı: Binlerce kez aynı şeyi izletmişler!

Bloomberg tarafından yayınlanan belgelere göre, TikTok'un, zararlı içerik güvenlik filtresini 'etkileşimi düşürüyor' gerekçesiyle kasıtlı olarak gizlemesi 16 yaşındaki bir gencin hayatına mal oldu.

#1
Foto - Skandal deney can aldı: Binlerce kez aynı şeyi izletmişler!

ABD merkezli finans ve medya şirketi Bloomberg'in ele geçirdiği gizli bir şirket içi rapor, popüler kısa video platformu TikTok'un milyonlarca kullanıcısını yakından ilgilendiren bir algoritma skandalını gün yüzüne çıkardı. Habere göre şirket, kullanıcıları zararlı içeriklerden korumak amacıyla geliştirdiği bir güvenlik özelliğini kasıtlı olarak devreye almadı.

#2
Foto - Skandal deney can aldı: Binlerce kez aynı şeyi izletmişler!

Konunun detaylarını kamuoyuyla paylaşan Bloomberg muhabirleri, "Şirket yönetimi, platformda geçirilen sürenin azalacağı endişesiyle bu hayati güvenlik kalkanını milyonlarca genç kullanıcıdan esirgedi. Alınan karar, büyüme hedeflerinin kullanıcı güvenliğinin önüne geçtiğini açıkça gösteriyor." dedi.

#3
Foto - Skandal deney can aldı: Binlerce kez aynı şeyi izletmişler!

TİKTOK'UN DENEYİ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ TikTok'un 2021'de kullanıcıların zararlı içeriklerle boğulmasını önlemek için algoritmasını değiştirdiğinde, daha güvenli sürümü herkese sunmadığı aktarıldı. Bunun yerine, değişikliğin uygulamanın kullanıcı bağlılığını azaltıp azaltmayacağını görmek için bir deney yaptı. ABD'li kullanıcıların 'undan oluşan bir kontrol grubu oluşturdu (o zamanlar bu yaklaşık 15 milyon kişiye denk geliyordu ) ve bu grup uygulamanın eski sürümünü kullanmaya devam etti. Belgeye göre, bu grup 16 yaşındaki Chase Nasca'yı da içeriyordu.TikTok'un algoritması, intihar, üzüntü, umutsuzluk ve yalnızlıkla ilgili binlerce videoyu ona gösterdi ve sonunda intihar ederek hayatını kaybetti.

#4
Foto - Skandal deney can aldı: Binlerce kez aynı şeyi izletmişler!

"GÜVENLİK FİLTRESİ ETKİLEŞİMİ YÜZDE 15 DÜŞÜRÜYOR" Sızdırılan belgelere göre, TikTok mühendisleri tarafından geliştirilen ve algoritmanın bağımlılık yapıcı döngüsünü kırmayı hedefleyen özellik, ilk test aşamalarında büyük başarı gösterdi. Ancak üst yönetime sunulan raporda yer alan veriler, projenin rafa kaldırılmasına neden oldu. Şirket içi yazışmalardaki ifadelere dikkat çeken raporda, "Test grubundaki veriler, güvenlik filtresi aktif edildiğinde kullanıcıların uygulamada geçirdiği günlük sürenin ortalama yüzde 15 oranında düştüğünü kanıtlamıştır. Bu durum, mevcut reklam gelirleri ve büyüme stratejimiz için kabul edilemez bir risktir." ifadeleri kullanıldı.

#5
Foto - Skandal deney can aldı: Binlerce kez aynı şeyi izletmişler!

"ÜÇ AŞAMALI GİZLEME PLANI DEVREYE SOKULDU" Bloomberg'in yayımladığı dosyada, TikTok yönetiminin söz konusu güvenlik özelliğini sümen altı etmek için izlediği üç aşamalı strateji de tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Raporda yer alan eylem planının detayları şu şekilde sıralandı: Birinci olarak, algoritma güvenlik filtresi sadece çok kısıtlı bir bölgede, yasal zorunlulukların en katı olduğu iki Avrupa ülkesinde göstermelik olarak aktif edildi.

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Foto - Skandal deney can aldı: Binlerce kez aynı şeyi izletmişler!

İkinci olarak, uygulamanın ayarlar menüsündeki güvenlik seçenekleri arasına gizlenen bu özellik, varsayılan olarak kapalı tutuldu ve kullanıcılara hiçbir bildirim gönderilmedi. Üçüncü olarak, şirket içi denetimlerde bu özelliğin küresel çapta uygulanmamasının gerekçesi, teknik altyapı yetersizliği olarak raporlandı. Skandalın patlak vermesinin ardından eleştirilerin odağına yerleşen TikTok Küresel İletişim Departmanı yetkilileri iddiaları reddederek, "Kullanıcı güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir. Bahsi geçen rapor, bağlamından koparılmış eski bir taslak metindir ve platformumuzun güncel güvenlik standartlarını yansıtmamaktadır." diye konuştu./ kaynak: haber7

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