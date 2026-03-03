  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler belli oldu
Yeniakit Publisher
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını Adnan Deniz Kayatepe, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir

