Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını Adnan Deniz Kayatepe, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını Kadir Sağlam yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir