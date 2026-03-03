Mart ayı kira zam oranları belli oldu!

  • İSTANBUL
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96, yıllık ise yüzde 31,53 arttı. Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan Mart ayı kira artış oranı yüzde 33,39 oldu.

on Dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96, yıllık ise yüzde 31,53 arttı.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 33,39 OLDU!

Açıklanan verilerle birlikte mart ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 33,39 oldu.

ŞUBAT AYINDA KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜİK verilerine göre aralık ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık ise yüzde 30,65 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle şubat ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 33,98 olmuştu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları:

• Mevcut kira: 20.000 TL - Artış tutarı: 6.678 TL - Yeni kira: 26.678 TL

• Mevcut kira: 30.000 TL - Artış tutarı: 10.017 TL - Yeni kira: 40.017 TL

• Mevcut kira: 40.000 TL - Artış tutarı: 13.356 TL - Yeni kira: 53.356 TL

• Mevcut kira: 50.000 TL - Artış tutarı: 16.695 TL - Yeni kira: 66.695 TL

• Mevcut kira: 60.000 TL - Artış tutarı: 20.034 TL - Yeni kira: 80.034 TL

• Mevcut kira: 70.000 TL - Artış tutarı: 23.373 TL - Yeni kira: 93.373 TL

• Mevcut kira: 80.000 TL - Artış tutarı: 26.712 TL - Yeni kira: 106.712 TL

• Mevcut kira: 90.000 TL - Artış tutarı: 30.051 TL - Yeni kira: 120.051 TL

• Mevcut kira: 100.000 TL - Artış tutarı: 33.390 TL - Yeni kira: 133.390 TL

