Yaşam
SGK’dan sahtekarlara şafak baskını: Kağıt üstünde boşanıp aynı evde yaşayanlar yandı
SGK’dan sahtekarlara şafak baskını: Kağıt üstünde boşanıp aynı evde yaşayanlar yandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), babasından yetim maaşı alabilmek için kağıt üzerinde boşanıp, boşandığı eşiyle aynı evde lüks içinde yaşayan sahtekarların ensesine çöktü! Denetim ekiplerinin titiz takibiyle tespit edilen 2 bin 606 kişinin maaşı anında kesilirken, bugüne kadar haksız yere alınan her kuruşun faiziyle geri tahsil edilmesi için düğmeye basıldı. Milletin hakkını gasp eden "sahte dullar" için hesap vakti geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişiyi tespit ederek hileli boşanan bu kişilerin aylıklarını kesti. SGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bine yakın denetmenlerce yürütmeye devam ediyor.

3 BİN 936 DENETİM YAPILDI Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğu belirleyen Kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 606 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.

FAİZİYLE GERİ ALINACAK

SGK, eşinden hileli şekilde boşananlar hakkında işlem başlatırken, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için de yasal süreç başlattı.

