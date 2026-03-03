SGK’dan sahtekarlara şafak baskını: Kağıt üstünde boşanıp aynı evde yaşayanlar yandı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), babasından yetim maaşı alabilmek için kağıt üzerinde boşanıp, boşandığı eşiyle aynı evde lüks içinde yaşayan sahtekarların ensesine çöktü! Denetim ekiplerinin titiz takibiyle tespit edilen 2 bin 606 kişinin maaşı anında kesilirken, bugüne kadar haksız yere alınan her kuruşun faiziyle geri tahsil edilmesi için düğmeye basıldı. Milletin hakkını gasp eden "sahte dullar" için hesap vakti geldi!