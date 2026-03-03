  • İSTANBUL
14
Yeniakit Publisher
Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

AnTuTu, 2026 şubat ayının en iyi Android telefonlarını açıklarken, listede Snapdragon ve MediaTek işlemcilerin sıkı rekabeti dikkat çekti.

#1
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

AnTuTu, 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği testlerin sonuçlarına dayanarak Android dünyasının en güçlü akıllı telefonlarını duyurdu.

#2
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

Açıklanan yeni listede hem amiral gemisi hem de üst-orta segment cihazlar arasında yaşanan dikkat çekici sıralama değişimleri göze çarpıyor.

#3
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

İŞTE 2026 ŞUBAT AYININ EN İYİ 10 ANDORİD TELEFONU...

#4
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

10)- Redmi K90 Pro Max – 3.789.514

#5
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

9)- Honor WIN – 3.828.160

#6
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

8)- OnePlus 15 – 3.839.169

#7
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

7)- Honor Magic 8 – 3.860.209

#8
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

6)- Honor Magic 8 Pro – 3.893.423

#9
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

5)- iQOO 15 – 3.913.382

#10
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

4)- realme GT8 Pro – 4.049.826

#11
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

3)- vivo X300 Pro – 4.084.334

#12
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

2)- Red Magic 11 Pro+ – 4.165.081

#13
Foto - Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!

1)-iQOO 15 Ultra – 4.208.894/ kaynak: ensonhaber

