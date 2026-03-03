Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları!
AnTuTu, 2026 şubat ayının en iyi Android telefonlarını açıklarken, listede Snapdragon ve MediaTek işlemcilerin sıkı rekabeti dikkat çekti.
AnTuTu, 2026 şubat ayının en iyi Android telefonlarını açıklarken, listede Snapdragon ve MediaTek işlemcilerin sıkı rekabeti dikkat çekti.
AnTuTu, 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği testlerin sonuçlarına dayanarak Android dünyasının en güçlü akıllı telefonlarını duyurdu.
Açıklanan yeni listede hem amiral gemisi hem de üst-orta segment cihazlar arasında yaşanan dikkat çekici sıralama değişimleri göze çarpıyor.
İŞTE 2026 ŞUBAT AYININ EN İYİ 10 ANDORİD TELEFONU...
10)- Redmi K90 Pro Max – 3.789.514
9)- Honor WIN – 3.828.160
8)- OnePlus 15 – 3.839.169
7)- Honor Magic 8 – 3.860.209
6)- Honor Magic 8 Pro – 3.893.423
5)- iQOO 15 – 3.913.382
4)- realme GT8 Pro – 4.049.826
3)- vivo X300 Pro – 4.084.334
2)- Red Magic 11 Pro+ – 4.165.081
1)-iQOO 15 Ultra – 4.208.894/ kaynak: ensonhaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23