Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman yapılacak?
Türkiye Kupası kuraları ne zaman çekilecek? Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur maçları tamamlandı ve gözler son 16 turuna çevrildi. Futbolseverler son 16 turu kuralarının ne zaman çekileceğini maçların ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, Türkiye Kupası Son 16 turuna hangi takımlar kaldı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, 14 Ocak Cuma günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.
Federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyon, A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Kupanın bu turunda yer alacak takımlar şöyle:
Seribaşı: Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük.
Seribaşı olmayan: Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor.