Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! 7 takım bir üst tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçlarının tümü tamamlandı. Bu akşam yapılan müsabakalarda 7 takım bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kapsamında bu akşam 7 müğsabaka gerçekleşti.
Süper Lig ekipleri Kasımpaşa, Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Galatasaray rakiplerini mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Günün sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: 6-1
Yeni Malatyaspor-Uşak Spor: 0-1
Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılar 3-5)
Alanyaspor-Sakaryaspor: 3-0
MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: 6-2
Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 4-3
Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: 2-1