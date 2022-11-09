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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! 7 takım bir üst tura yükseldi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! 7 takım bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçlarının tümü tamamlandı. Bu akşam yapılan müsabakalarda 7 takım bir üst tura yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 01:36:00 - 2022-11-09 01:46:19
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! 7 takım bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kapsamında bu akşam 7 müğsabaka gerçekleşti.

Süper Lig ekipleri Kasımpaşa, Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Galatasaray rakiplerini mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Günün sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: 6-1

Yeni Malatyaspor-Uşak Spor: 0-1

Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılar 3-5)

Alanyaspor-Sakaryaspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: 6-2

Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 4-3

Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: 2-1

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