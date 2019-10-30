Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçlar! İşte, Türkiye Kupası’nda toplu sonuçlar
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarına bugün oynanan maçlarla devam edildi. İşte, Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçlar!
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarına bugün oynanan maçlarla devam edildi. İşte, Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçlar!
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçları bugün oynanan maçlarla devam etti. İşte, günün sonuçları…
Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçlar!
Vanspor-Sancaktepe:1-0
Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor: 0-3
GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 4-5 (pen)
Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi: 3-1
Payasspor-Manisa Futbol Kulübü: 2-3
Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3
Karagümrük-Bandırmaspor: 4-1
İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 5-2
Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor: 1-3
BB Erzurumspor-BB Bodrumspor: 3-1
Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: 0-2
Göztepe-Sivas Belediyespor: 3-0
Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe: 1-3