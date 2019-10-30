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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı! Bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı…

2019-10-30 00:31:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı! Bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı…

 

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 4. tur tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynanacak. İşte, günün programı…

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)

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