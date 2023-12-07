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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK 5. tura yükseldi!
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK 5. tura yükseldi!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 20:52:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK 5. tura yükseldi!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Etimesgut Belediyespor'u normal süresi 1-1 biten maçta 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

48. dakikada ev sahibi öne geçti. Maxim'in sağ kanattan kullandığı korner atışına arka direkte bulunan Gradel'in yaptığı sert vuruşta top Miraç Acer'den döndü. Arda Kızıldağ, önündeki kalan topa yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 1-0.

65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğulcan Çağlayan'ın attığı pasla buluşan İlker Karakaş'ın yaptığı sert vuruşta top kaleci Tuğran Burak Tuğ'un solundan auta gitti.

82. dakikada Markovic'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top kaleci Tuğran Burak Tuğ'un sağından auta gitti.

91. dakikada Etimesgut Belediyespor beraberliği yakaladı. Rüstem Yiğit Yıkılmaz'ın ceza sahasının solundan gönderdiği pasla buluşan Mehmet Han Küçük'ün yaptığı vuruşta top kaleci Batuhan Ahmet Şen'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

Maç 1-1 bitince uzatmalara geçildi. 93. dakikada ev sahibi Gaziantep FK, tekrar öne geçti. Markovic'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan İlker Karakaş'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tuğran Burak Tuğ'un solundan filelerle buluştu: 2-1.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maçı 2-1 kazanan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

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