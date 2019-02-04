Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.

Çeyrek finalin ilk müsabakasında Trabzonspor, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek. Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park) 6 Şubat Çarşamba: 18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) 20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom) 7 Şubat Perşembe: 20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.