  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı devam ediyor! İşte bugünün maç programı..
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı devam ediyor! İşte bugünün maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları devam ediyor.İşte Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar..

Yeniakit Publisher
2022-09-29 11:41:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı devam ediyor! İşte bugünün maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor.Dün oynanan 19 maçın ardından 3. tura yükselen takımlar belli oldu.

Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları bugün oynanacak 4 maç ile sona erecek.

Alt liglerde oynayan kulüpler için önemli bir fırsat olan Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar ortaya çıkıyor.Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Türkiye Kupası 2. tur maçları bugün tamamlanacak.

İşte bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maç programı
14:00 Diyarbekir Spor - Kars 36 Spor

15:00 Belediye Derincespor - Amasyaspor 1968 FK

17:00 Menemenspor - Bigaspor

20:00 Eskişehirspor - Muş 1984 Muşspor

 

 

Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...
Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...

Medya

Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...

Yağ yakan süper detoks suyu: Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz
Yağ yakan süper detoks suyu: Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz

Kadın - Aile

Yağ yakan süper detoks suyu: Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz

Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı
Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

Medya

Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...
Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...

Dünya

Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...

Dev ankete göre işte şampiyon takım!
Dev ankete göre işte şampiyon takım!

Spor

Dev ankete göre işte şampiyon takım!

Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?
Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?

Gıda

Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?

Göbek eriten altın yoğurt kürü nasıl yapılır? Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu tarifi
Göbek eriten altın yoğurt kürü nasıl yapılır? Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu tarifi

Kadın - Aile

Göbek eriten altın yoğurt kürü nasıl yapılır? Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23