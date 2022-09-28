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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları devam ediyor.İşte Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı..

Yeniakit Publisher
2022-09-28 12:36:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları devam ediyor.İşte Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı dün oynanan 6 maç ile başladı.Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Eleme turu, bugün oynanacak 19 maçla devam ediyor.

Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 2. tur maçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

Toplam 58 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmalarda 3. tura yükselmek için mücadele ediyor.

İşte bugün oynanacak Türkiye Kupası maçları

13.00 Kastamonuspor - Nevşehir Bld.

14.00 Adıyaman FK - Bartınspor

14.00 Pazarspor - M.Fosfatspor

14.30 Kırşehir Futbol - Kilis Bld.

14.30 Niğde Anadolu FK - Yomraspor

14.30 Ankara Demirspor - Karaman FK

14.30 Serik Bld. - 1954 Kelkit Bld.

14.30 1922 Konya - Karaköprü Bld.

14.30 Etimesgut Bld. - Yalovaspor

15.00 Kuşadası - Bulvarspor

15.00 Uşakspor - Malatya Arguvan

15.00 Afyonspor - Eynesil Bld.

15.00 E.Velimeşe - Elazığ Karakoçan

15.00 Sarıyer - B.Tepecikspor

15.00 Çatalcaspor - Sapanca Gençlikspor

15.00 Nazilli Bld. - Şile Yıldızspor

15.00 Kırklarelispor - Siirt İÖİ

17.30 Şanlıurfaspor - Karşıyaka

20.00 Bursaspor - Boyabat 1868 Spor

 

 

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