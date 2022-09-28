Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları devam ediyor.İşte Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı..
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları devam ediyor.İşte Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı..
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı dün oynanan 6 maç ile başladı.Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Eleme turu, bugün oynanacak 19 maçla devam ediyor.
Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 2. tur maçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
Toplam 58 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmalarda 3. tura yükselmek için mücadele ediyor.
İşte bugün oynanacak Türkiye Kupası maçları
13.00 Kastamonuspor - Nevşehir Bld.
14.00 Adıyaman FK - Bartınspor
14.00 Pazarspor - M.Fosfatspor
14.30 Kırşehir Futbol - Kilis Bld.
14.30 Niğde Anadolu FK - Yomraspor
14.30 Ankara Demirspor - Karaman FK
14.30 Serik Bld. - 1954 Kelkit Bld.
14.30 1922 Konya - Karaköprü Bld.
14.30 Etimesgut Bld. - Yalovaspor
15.00 Kuşadası - Bulvarspor
15.00 Uşakspor - Malatya Arguvan
15.00 Afyonspor - Eynesil Bld.
15.00 E.Velimeşe - Elazığ Karakoçan
15.00 Sarıyer - B.Tepecikspor
15.00 Çatalcaspor - Sapanca Gençlikspor
15.00 Nazilli Bld. - Şile Yıldızspor
15.00 Kırklarelispor - Siirt İÖİ
17.30 Şanlıurfaspor - Karşıyaka
20.00 Bursaspor - Boyabat 1868 Spor
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